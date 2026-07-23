El tierno look de Anita García Moritán, la hija de Pampita, para celebrar su cumpleaños número 5

Anita, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, cumplió 5 años y fue protagonista de una dulce celebración en la Patagonia, donde pasa sus vacaciones de invierno junto a su madre y sus hermanos. Para esta ocasión tan especial, la niña eligió un tierno look inspirado en su personaje predilecto del mundo Disney.

El vestido de Frozen que eligió Anita García Moritán para festejar su cumpleaños

Anita García Moritán celebró su cumpleaños número 5 rodeada del cariño de sus seres queridos. La pequeña, fruto de la relación pasada entre Pampita y Roberto García Moritán, disfrutó de un íntimo festejo en Villa La Angostura junto a su familia materna y, una vez más, conquistó las redes sociales con un look que no pasó desapercibido.

Para el evento, Anita García Moritán apostó por un vestido de inspiración alpina, una prenda tradicional de las regiones de Alemania y Austria que se convirtió en un ícono de la moda europea y una fuente de inspiración para el universo infantil. De hecho, el diseño recuerda a los que usa el personaje de Anna en la exitosa película Frozen.

Anita García Moritán

El vestido que lució Anita García Moritán en su cumpleaños combinó una blusa blanca de mangas cortas abullonadas con una musculosa en tono berenjena, decorado con delicados botones blancos en el frente. La falda, que mezcla dos tonalidades de rosa con sutiles líneas verticales, se destaca por llevar un lazo anudado en la cintura que sumó un detalle delicado y femenino.

La armonía entre los colores y la silueta del vestido evocó el estilo de los cuentos de hadas y recordó al querido personaje de Frozen, aunque el diseño presenta una versión más personalizada y moderna. Cabe destacar que este atuendo también refleja una tendencia que gana terreno en la moda infantil: las prendas inspiradas en la tradición europea, confeccionadas con cortes clásicos, mangas abullonadas, faldas amplias y complementos artesanales que aportan un encanto atemporal.

Anita García Moritán

El resultado fue una apuesta dulce, elegante y con un marcado espíritu invernal, perfecta para el paisaje de montaña que ofrece la Patagonia. Las imágenes del festejo compartidas por Pampita no tardaron en cosechar cientos de "likes", saludos y buenos deseos para la menor.

Así fue el cumpleaños de Anita García Moritán en el Sur

En las imágenes, Anita García Moritán se mostró feliz y sonriente junto a los souvenirs personalizados de las Guerreras K-pop que le brindó a sus invitados. Al momento de cantar el "Feliz cumpleaños" se encontraba acompañada de su madre Pampita y sus tres hermanos, Bautista, Beltrán y Benicio.

Anita García Moritán junto a su madre Pampita y sus hermanos

Tanto la modelo como los menores escogieron atuendos sobrios en blanco y negro dejando todo el protagonismo a Anita García Moritán, quien con su dulzura y su adorable look logró llevarse toda la atención en la celebración íntima y familiar que se realizó en Villa La Angostura.

De esta manera, el tierno look de Anita García Moritán, la hija de Pampita, para celebrar su cumpleaños número 5 cautivó a los presentes y a los usuarios de las redes sociales. El diseño, inspirado en el personaje de Anna de la película infantil Frozen, se destacó por su guiño a la moda tradicional europea y la combinación de colores.