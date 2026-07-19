De Natalia Oreiro y Anita Espasandín a Eliane, la sobrina de Juliana Awada: el sastrero marca tendencia a 60 años de "Le smoking"

La historia del estilo sastrero femenino encuentra un punto de inflexión absoluto en 1966. En aquel momento, Yves Saint Laurent presenta "Le smoking", una propuesta que transgrede las normas de género y transforma el traje de noche masculino en una pieza de empoderamiento para la mujer. Sesenta años después de aquel hito, la esencia de esa rebeldía persiste con fuerza renovada en las figuras que marcan la agenda actual. El blazer y el pantalón de corte preciso ya no representan simplemente una prenda de vestir, sino una declaración de principios sobre la sofisticación contemporánea. Esta pieza, que en su origen fue rechazada por los sectores más conservadores de la sociedad parisina, es hoy un símbolo universal de libertad y audacia. Referentes de estilo en Argentina como Natalia Oreiro, Anita Espasandin y Eliane Awada, le han dado un giro al clásico le smoking.

Desfile de YSL 2026.

Anita Espasandin y Eliane Awada: De la red carpet a la elegancia nupcial

El traje sastrero demuestra una versatilidad fascinante en el escenario local. Anita Espasandín, por ejemplo, conquistó miradas en los Martín Fierro, donde eligió estructuras impecables que fusionaban la rigidez del saco con volúmenes inesperados en camisas que aportaban dramatismo. Su elección no fue azarosa, sino que responde a una búsqueda de equilibrio entre la formalidad clásica y un toque disruptivo que la distingue del resto.

Anita Espasandin en los Martín Fierro.

Por otro lado, la versatilidad alcanzó su punto máximo en celebraciones nupciales, tal como lo demuestra Eliane Awada. En su casamiento, la sobrina de Juliana Awada optó por una apuesta minimalista y pura en color blanco, logrando un estilismo nupcial rompedor que redefine la elegancia tradicional mediante líneas depuradas y una sofisticación silenciosa pero poderosa. Este tipo de propuestas rompen con la hegemonía de los vestidos pomposos, ofreciendo una alternativa más ágil y contemporánea para las novias que priorizan el estilo vanguardista por sobre los estándares clásicos.

Eliane Awada en su boda en Nueva York.

Natalia Oreiro y la reinvención del clásico a todo color

Si alguien domina el arte de adaptar el sastre a una estética vibrante y personal, esa es Natalia Oreiro. Lejos de la sobriedad del negro absoluto, la artista abrazó el traje con estampados escoceses en tonos tierra, fusionando la seriedad de la sastrería con accesorios que aportaron una impronta lúdica y moderna. Su capacidad para combinar la estructura clásica con elementos coloridos demuestra que el legado de Saint Laurent permite infinitas interpretaciones.

Natalia Oreiro con un esmoquin a cuadros.

Ella entiende a la perfección que el traje es un lienzo, y lo utiliza para narrar una historia de estilo que trasciende las convenciones y celebra la individualidad. Al incluir complementos inesperados y texturas que se alejaban de lo convencional, Oreiro logró que una prenda históricamente rígida se sienta fresca, joven y absolutamente relevante para las nuevas generaciones de seguidoras de la moda.

El poder del sastre como herramienta de expresión contemporánea

La vigencia de "Le smoking" reside en su capacidad para evolucionar sin perder su ADN original. Las propuestas actuales mantienen la impecabilidad del corte pero incorporan texturas, paletas cromáticas y juegos de volumen que responden a las necesidades de una mujer multifacética. Mientras el mundo celebra seis décadas de este icono, resulta evidente que la sastrería femenina nunca pasa de moda porque, más que una tendencia pasajera, constituye una herramienta de expresión.

Yves Saint Laurent, creador de le smoking; Bianca Jagger en su boda; Marlene Dietrich; Angelina Jolie.

Desde la sofisticación de un look nupcial blanco como Eliane Awada pasando por la red carpet en el caso de Anita Espasandin hasta la audacia de un estampado en las calles porteñas como Natalia Oreiro, el traje sastrero continúa definiendo el horizonte de la moda con la misma vigencia que aquel día en París.