Anita García Moritán y Sarah Burlando vivieron sus vacaciones de invierno en la nieve

En pleno receso escolar de invierno, las redes sociales se llenan de postales de los famosos disfrutando de sus días de descanso. En esta ocasión, las protagonistas indiscutidas fueron Anita García Moritán y Sarah Burlando, quienes, cada una por su lado, conquistaron la nieve con su ternura y estilo. Aunque no compartieron destino ni tiempo juntas, ambas pequeñas mostraron looks súper cancheros para combatir el frío.

Villa La Angostura: el refugio de Anita García Moritán

Anita, la hija menor de Pampita, viajó junto a su mamá y sus hermanos a Villa La Angostura para disfrutar de la magia del sur. Allí, la pequeña deslumbró con un outfit muy divertido y colorido para esquiar. En una de las fotos compartidas por la modelo, Anita luce un enterito de nieve con estampado de efecto acuarela en tonos morados, azules y celestes, combinado con unas botas blancas y antiparras. Además, se la vio muy sonriente y lista para la aventura en la nieve.

Anita García Moritán junto a Pampita.

La estadía de Anita en la nieve fue aún más especial, ya que coincidió con su cumpleaños. La pequeña celebró sus cinco años rodeada de nieve, amigos y familia en un exclusivo parador del Cerro Bayo. La modelo mostró a Anita soplando las velitas muy feliz. A pesar de la distancia, Sarah Burlando quiso estar presente en el festejo. A través de las redes sociales, Barbie Franco compartió una storie saludando a la pequeña en su día, demostrando el cariño que une a las familias.

Anita García Moritán disfruta de la nieve en Villa La Angostura.

Sarah Burlando: la pequeña esquiadora de Mendoza

Por su parte, Sarah Burlando, la hija de Barbie Franco y Fernando Burlando, eligió Mendoza como destino para sus vacaciones. La pequeña demostró que la nieve no es un impedimento para divertirse y ya dio sus primeros pasos en el esquí. Barbie compartió emocionada una foto de Sarah en un local de alquiler de equipos de esquí, donde la pequeña eligió unas botas blancas y negras para su debut en las pistas.

Sarah Burlando recien llegada a Mendoza.

Aunque en las imágenes Sarah no aparece esquiando, sí se nota su entusiasmo por la nieve. La pequeña luce un look muy cómodo y abrigado, perfecto para jugar en la nieve: un pantalón marrón y una remera beige de manga larga. Para protegerse del frío.

Entre montañas, paisajes blancos y abrigos de tendencia, Anita García Moritán y Sarah Burlando acapararon todas las miradas de sus seguidores. Sin dudas, ambas familias guardarán para siempre el recuerdo de estas divertidas postales bajo cero.