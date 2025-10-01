Morena Rial fue trasladada este miércoles al penal de Magdalena después de quedar nuevamente detenida por incumplir una serie de medidas impuestas por la Justicia bonaerense. La hija de Jorge Rial está acusada de integrar una banda delictiva que cometía robos en propiedades bajo la modalidad de escruche.

En medio de esta situación, su amigo y abogado, Alejandro Cipolla, reveló en El Ejército de la Mañana (Bondi Live) cómo piensa cuidarla durante su estadía en prisión. Sus declaraciones generaron polémica, ya que aseguró tener bajo control las relaciones que Morena podría entablar dentro del penal.

Morena Rial

Alejandro Cipolla contó cómo va a cuidar a Morena Rial en la cárcel: “Menos averigua Dios y perdona”

A tres días de la nueva detención de Morena Rial, Alejandro Cipolla reveló cómo piensa cuidarla mientras esté en el penal de Magdalena. El abogado contó con quién hablará para poder protegerla y su declaración sorprendió al equipo de El Ejército de la Mañana.

“Eso es algo que creo voy a tener controlado. Menos averigua Dios y perdona”, expresó Cipolla, despertando la sorpresa de Fefe Bongiorno, quien le retrucó: “Pero si no lo tenemos controlado afuera…”. Ante esto, el abogado respondió: “¿Por qué crees que no lo tengo controlado? Puedo llamar a cualquiera de los referentes del penal”.

Luego, explicó cómo funciona esa dinámica interna: “Cada penal tiene un referente, que es una persona más o menos civilizada y que pone orden”, en alusión a las presas que suelen manejar el pabellón.

El penal de Magdalena

El intercambio continuó cuando Pepe Ochoa le pidió más claridad sobre el supuesto acceso que tendría dentro de la cárcel: “¿Un jefe tiene teléfono 24/7 para llamar? Entonces, ¿todos los abogados tienen un gil... adentro del pabellón para manejar una situación?”.

Alejandro Cipolla respondió irónicamente: “Los detenidos tienen teléfono 24/7 si están haciendo TikTok u OnlyFans”. En tanto, Santiago Riva Roy agregó: “Ale está blanqueando una situación que es real. Los abogados que ejercen derecho penal tienen contactos con los referentes del penal, eso existe en toda la Argentina”.

Morena Rial

Más allá de las declaraciones de su abogado, lo cierto es que la situación judicial de Morena Rial sigue siendo delicada y su futuro inmediato dependerá de lo que resuelva la Justicia bonaerense en los próximos días. Mientras tanto, Alejandro Cipolla sostiene que hará todo lo posible para protegerla y estar atento a cada movimiento de la influencer tras las rejas.