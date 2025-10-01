Nuevamente Morena Rial vuelve a encabezar la sección de las noticias policiales por el incumplimiento a una de las condiciones del beneficio de la excarcelación. La hija de Jorge Rial había sido detenida en febrero pasado a causa de ser integrante de una banda criminal que se dedicaba a realizar entraderas bajo la modalidad escruche. Sin embargo, gracias a las negociaciones de sus abogados, logró adquirir el beneficio de la excarcelación, lo que le permitía aguardar el juicio en libertad condicional.

Durante estos meses, la influencer, que hacía promociones en sus redes sociales, debía buscar un trabajo formal, presentar la constancia de que se estaría sometiendo a tratamientos psicológicos y psiquiátricos y, periódicamente, debía asistir al juzgado. Ninguna de estas tres circunstancias se cumplió y el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del fiscal Patricio Ferrari de la UFI de Martínez, ordenó su detención, una situación que la llevó a estar de nuevo tras las rejas. No obstante, su amigo y abogado Alejandro Cipolla apeló a esta nueva directiva de la justicia, ya que tenía cómo demostrar la obtención de ingresos económicos que le permitan subsistir a ella y a su pequeño hijo, Amadeo.

Morena Rial | Twitter

Así conseguía dinero Moren Rial

La situación procesal de Morena Rial está cada vez más complicada. Luego de evadir los requisitos de la justicia para ser beneficiaria de la excarcelación, luego de estar presa por ser partícipe necesaria del robo a una vivienda, la creadora de contenidos fue nuevamente arrestada y puesta a disposición del juzgado. Ante este panorama, su padre confesó en su programa radial que era él quien le pagaba el alquiler y los gastos del inmueble para que tenga un lugar donde vivir, ya que no contaba con un ingreso estable.

En este marco, su patrocinante legal, Alejandro Cipolla, confirmó estas declaraciones en una entrevista propiciada a TN: “Ella no estaba trabajando, pero se había dejado constancia de que era Jorge Rial quien la mantenía”.

Además, contó qué fue lo que sucedió con la terapia que estaba realizando: “La realidad es que al psicólogo estuvo yendo, no le gustó, se intentó cambiar, pero ninguno la quería atender, eso fue una gran problemática, llamamos a miles de psicólogos entre tres abogados, pero no se querían ver envueltos en escándalos”. Por tal motivo, la estrategia sería buscar una medida para mejorar la estadía de Morena: “Ya está detenida en Capital Federal estamos evaluando si se puede revertir esta cuestión de que no fue al psicólogo o la medida alternativa que es arresto domiciliario".

Promociones de Morena Rial | Instagram

El análisis de Fernando Burlando sobre la situación de Morena Rial

Para Fernando Burlando, Morena Rial estaría atravesando una difícil situación procesal luego de no cumplir con requisitos básicos para obtener la excarcelación. “No cumplió con las dos semanas de firmas, no cumplió con la terapia obligatoria, no había presentado una constancia de empleo y le revocaron la excarcelación”, señaló el afamado abogado en diálogo con Pía Shaw para el programa A La Barbarrossa (Telefe). El mediático jurista había sido su representante en una primera instancia, pero desacuerdo entre las partes, lo llevaron a distanciarse del caso y a perder contacto con la joven.

Ante la condena que puede afrontar la hija adoptiva de Rial, Burlando señaló: “No recuerdo cómo estaba calificado el delito, pero creo que era robo calificado en banda. La pena que le cabría podría ser de 10 años máximo”.

Alejandro Cipolla, Morena Rial | Twitter

Una vez más, Morena Rial vuelve a generar revuelo mediático por su rebeldía y su resistencia a la justicia tras estar siendo investigada por el delito de robo en banda, una condena que la podría mantener durante casi una década tras las rejas. Solo resta saber si el fiscal hace lugar a este petitorio o si, bien, decide mantener su postura de mantenerla en la alcaidía.

NB