El lunes por la noche, Morena Rial volvió a acaparar todas las miradas. La joven de 27 años había sido detenida en febrero pasado en el marco de una investigación por ser parte de una banda delictiva que cometía robos en propiedades bajo la modalidad de escruche. Por esa causa, estuvo diez días encarcelada y se le otorgó el beneficio de excarcelación por la que debía cumplir ciertas medidas expedidas por la Justicia, como asistencia al Juzgado y tratamiento psicológico.

Ante el incumplimiento de estas medidas,el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari solicitó que se revoque la excarcelación y la hija de Jorge Rial fue nuevamente detenida y trasladada a la Comisaría Séptima de San Isidro, ubicada en la calle Diego Palma al 1500. Pero este miércoles la mediática fue alojada en un penal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ubicado en la localidad de Magdalena, a más de 100 km de Capital Federal.

Cómo es el penal de Melchor Romero, donde fue traslada Morena Rial

Este miércoles por la mañana, periodista Carlos Salerno en Desayuno Americano (América) informó que Morena Rial fue trasladada a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, donde la joven estaría alojada hasta el momento del juicio en su contra, el que aún no tiene fecha. Por el momento, no trascendió si su hijo de 9 meses de vida vivirá con ella, debido a que el penal cuenta con una unidad de maternidad.

Lo cierto es que este penal forma parte del complejo penitenciario Magdalena, que fue inaugurada en diciembre de 2005 como Sub-Unidad Femenina, y es de régimen cerrado, lo que significa que hay restricciones en movilidad y visitas, Cuenta con dos pisos, en el inferior se encuentran los espacios comunes y los pabellones de seguridad. Mientras que en la primera planta están las unidades para las presas con buena conducta y las estudiantes. Cada pabellón tiene con lavadero, duchas y baños.

En cuanto a las actividades que pueden realizar las convictas, se destacan los talleres laborales como gastronomía, de limpieza y jardín y huerta. Además, pueden realizar actividades como las físicas, como así también cursos de artesanías y costura, entre otras. También, cuentan con una escuela de nivel primaria y secundario. Para acceder a todas esto se deben cumplir ciertas normas, como el buen comportamiento.

Todas las internas deben cumplir con un reglamento de vestimenta, ya que si bien pueden utilizar sus prendas propias, no puede tener insignias políticas, deportivas o con símbolos violentos. Tampoco pueden utilizar accesorios que podrían dificultar su identificación, como son gorros o capuchas de buzos. Además, para las actividades formales del penal deben usar la indumentaria reglamentaria, como es el guardapolvo o traje de trabajo.

Respecto a las visitas, se establece que se realizan los días sábados y domingos, en horario pautado por la unidad. Cuenta con un llamado “Rincón de la Niñez”: un espacio especial al que pueden acceder las internas al momento de recibir la visita de sus hijos, contando con ciertas comodidades para que sea un espacio ameno para los menores.

Por el momento, se desconoce como están siendo las primeras horas de Morena Rial en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena. Mediante las redes sociales de la joven han compartido algunas novedades de la causa judicial.