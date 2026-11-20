Alejandro Lerner y Joaquín Levinton protagonizan una colaboración que combina dos estilos y distintas generaciones del rock nacional. La canción es el tercer adelanto del próximo álbum de estudio de Lerner, quien prepara un nuevo capítulo en su carrera musical.

Alejandro Lerner convocó a Joaquín Levinton para su nueva canción: así suena “Amor demente”

Alejandro Lerner y Joaquín Levinton sorprendieron con un encuentro musical inédito. Por primera vez, los artistas unieron sus voces para presentar “Amor demente”, una canción potente y novedosa que reúne dos universos del rock argentino y propone un cruce de estilos que le aporta una identidad particular al tema.

El lanzamiento representa un nuevo paso en el camino hacia el próximo álbum de estudio de Alejandro Lerner, quien continúa adelantando el espíritu rockero que tendrá su futuro material discográfico. En esta oportunidad, eligió convocar al líder de Turf como estrella invitada, en una colaboración que suma una impronta diferente a su repertorio y permite descubrir una faceta distinta de ambos músicos.

Alejandro Lerner y Joaquín Levinton, juntos por primera vez presentan "Amor demente" (Crédito: Prensa)

En “Amor demente”, la voz de Joaquín Levinton aporta un registro callejero y rockero, a diferencia del estilo melódico que caracteriza a Alejandro Lerner. Esa combinación se convierte en uno de los principales atractivos del tema, que encuentra su fuerza precisamente en el encuentro de dos interpretaciones con personalidades propias.

La temática también tiene un lugar central en esta nueva propuesta. Según explicó Alejandro Lerner en el evento que se realizó al aire libre para la presentación de la canción, la misma aborda esos sentimientos intensos que muchas veces escapan a cualquier explicación racional. “El amor a veces es demente e inexplicable, como la pasión. Esta canción habla de este amor donde no hay tratamiento… ¡ni medicación! Es Amor Demente”, expresó el músico.

Alejandro Lerner y Joaquín Levinton, juntos por primera vez presentan "Amor demente" (Crédito: Prensa)

Además, Alejandro Lerner destacó especialmente la participación de su colega y amigo: “Agradezco a mi amigo Joaquín Levinton que me acompaña en este viaje creativo”. De esta manera, el artista puso en palabras el espíritu de una colaboración que nació del encuentro entre dos referentes de la música nacional.

El lanzamiento también llegó acompañado de un videoclip que suma una dimensión artística a la canción. La pieza audiovisual fue creada por Alejandro Lerner y Nicolás Milone y está basada en el diseño de la portada del tema de Joaquín Levinton. La propuesta acompaña el concepto de esta nueva canción y refuerza la identidad de una colaboración que reúne dos miradas musicales diferentes, pero que encuentran un punto en común en la energía del rock.

Alejandro Lerner prepara su regreso discográfico después de diez años

“Amor demente” es el tercer single que Alejandro Lerner presenta como adelanto de su próximo álbum de estudio. El músico se encuentra grabando este nuevo material, que llegará diez años después de su último disco y que promete mostrar una faceta con una fuerte impronta rockera.

El lanzamiento llega también al cierre de un año de importantes acontecimientos para su carrera. Durante estos meses, Alejandro Lerner tuvo un inolvidable paso por MasterChef Celebrity (Telefe), recibió un reconocimiento a su trayectoria en los Martín Fierro de la Música y anunció su participación en la próxima edición del Quilmes Rock.

A esos hitos se sumaron un concierto con entradas agotadas en el mítico Sodre de Montevideo y el éxito de su gira Cara a Cara, que lo llevó a reencontrarse con el público en distintos escenarios. Así, Alejandro Lerner finaliza un año de grandes momentos profesionales mientras avanza con la grabación de su próximo trabajo discográfico. "Amor demente" es su primera colaboración con Joaquín Levinton y deja entrever el sonido que tendrá su esperado álbum.