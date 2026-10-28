Lejos de la música, Marcela y Luna, la esposa y la hija de Alejandro Lerner, presentaron su exitoso negocio

Marcela García Ibáñez y Luna, la esposa y la hija de Alejandro Lerner, encontraron un espacio compartido donde canalizan sus intereses creativos y desarrollan proyectos en conjunto. Alejadas del universo que llevó al músico a la popularidad, ambas construyeron una actividad propia que forma parte de su rutina cotidiana y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las facetas más importantes de su rutina familiar. Detrás de esa iniciativa, ambas lograron marcar una impronta propia donde el rock y la moda se unen.

Entre la moda y el rock: El exitoso negocio de Marcela y Luna, la esposa y la hija de Alejandro Lerner

Mientras Alejandro Lerner continúa desarrollando su carrera musical, puertas adentro de su familia tomó forma un proyecto que encontró identidad propia. Se trata de Mikita, una marca de indumentaria impulsada por su esposa, Marcela García Ibáñez, y su hija, Luna Lerner, quienes transformaron una afinidad compartida por la estética rockera en un emprendimiento que creció con el paso de los años y las convirtió en socias dentro y fuera del hogar.

Marcela Ibáñez y Alejandro Lerner

La propuesta surgió como un espacio creativo centrado en el diseño de prendas con una impronta artesanal y una marcada inspiración en el universo del rock. Lejos de las colecciones masivas, la marca se orientó hacia piezas intervenidas, camperas de cuero, parkas y remeras personalizadas que reflejan referencias vinculadas a la música y a la moda urbana. Cada creación responde a una búsqueda estética que combina detalles con una identidad visual reconocible.

Dentro de ese proyecto, Marcela García Ibáñez ocupa un rol central. Además de gestionar el emprendimiento, participa en el desarrollo de los diseños y en la construcción del concepto que atraviesa cada colección. La propuesta también se apoya en una presencia activa en redes sociales, donde comparten producciones fotográficas, lanzamientos y parte del proceso creativo detrás de las prendas. Allí, Luna Lerner se convirtió en una figura clave al representar muchas de las colecciones y aportar una mirada propia a cada propuesta.

Luna Lerner

La dinámica entre madre e hija terminó convirtiéndose en una de las características distintivas del negocio. Más allá de la actividad comercial, Mikita se consolidó como un espacio donde tanto la esposa como la hija de Alejandro Lerner pueden compartir intereses y trabajar en conjunto. Esa combinación entre experiencia, creatividad y cercanía familiar fue moldeando una identidad propia que hoy ocupa un lugar destacado dentro de su rutina cotidiana.

Marcela y Luna, la esposa y la hija de Alejandro Lerner: arte, familia y un vínculo que trasciende la moda

La historia de Marcela García Ibáñez está estrechamente ligada al mundo artístico. Antes de desarrollar su faceta como emprendedora, construyó un recorrido vinculado a la música, especialmente en el ámbito del jazz. Su relación con Alejandro Lerner comenzó a fines de la década de 1990, cuando coincidieron en un gimnasio a través de amigos en común relacionados con el ambiente musical. Con el tiempo, esa relación se consolidó y la pareja decidió casarse en una ceremonia realizada en Los Ángeles.

Marcela Ibáñez, Luna y Alejandro Lerner

Durante más de dos décadas compartieron proyectos, mudanzas y desafíos familiares. Juntos formaron una familia integrada por sus hijos Luna y Thomas, y actualmente alternan temporadas entre Argentina y Estados Unidos. Esa experiencia entre dos ciudades con una fuerte influencia cultural también contribuyó a enriquecer el universo creativo de la cantante, quien tomó referencias de distintas escenas urbanas para trasladarlas a las colecciones que desarrolla junto a su hija.

Por su parte, Luna Lerner creció rodeada de expresiones artísticas. Desde pequeña convivió con la música como parte natural de su entorno familiar. Con el paso de los años mostró interés por distintas disciplinas creativas, incluyendo el canto, la actuación y la producción audiovisual. Su formación incluyó experiencias educativas relacionadas con la interpretación en Estados Unidos, donde comenzó a explorar con mayor profundidad sus intereses.

Marcela Ibáñez, Luna, Thomas y Alejandro Lerner

Marcela y Luna, la esposa y la hija de Alejandro Lerner, encontraron una forma de desarrollar un negocio exitoso a través de una propuesta construida desde sus propios intereses y experiencias. Con una dinámica que combina creatividad, diseño y trabajo cotidiano, madre e hija lograron consolidar una iniciativa que forma parte de su presente y que complementa su historia familiar desde una perspectiva diferente.

VDV