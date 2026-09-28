La historia de amor de Alejandro Lerner y su esposa, Marcela: “No fue fácil en ningún momento, hasta el día de hoy, fue lo que más me gustó”

Alejandro Lerner atraviesa un presente profesional diferente al que suele protagonizar sobre los escenarios. Y es que el músico es uno de los participantes confirmados de la nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe), donde se enfrenta por primera vez al desafío de la cocina. Con mucho humor, reconoció que su experiencia culinaria era prácticamente nula pues, apenas preparaba café en cápsulas y té en saquitos.

Alejandro Lerner forma parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity

Con más de 50 años de trayectoria profesional, el artista también tiene una historia personal marcada por una relación que lleva más de dos décadas. Junto a Marcela García Ibáñez construyó una familia, atravesó giras, cambios y distintos momentos de su carrera, y encontró una manera de compartir la vida que ambos eligieron sostener con el paso del tiempo.

Así fue el primer encuentro de Alejandro Lerner y Marcela en un gimnasio de Palermo

En una entrevista con Infobae, Alejandro Lerner recordó cómo conoció a Marcela cuando ambos eran más jóvenes. El encuentro ocurrió en un gimnasio, ubicado en la calle Paraguay, en Palermo, y desde el comienzo hubo algo que llamó su atención. Se miraron, pero él decidió acercarse con cautela y hasta recurrió a una tercera persona para saber si ella se sentiría incómoda si iba a saludarla.

Alejandro Lerner junto a su esposa Marcela

Aunque en la primera reacción fue negativa, el artista no se rindió. El vínculo comenzó lentamente, con conversaciones que fueron tomando confianza de a poco. Por entonces, la mujer estaba atravesando el final de una relación y él, que ya tenía una carrera consolidada, tampoco estaba en una relación formal. Sin embargo, el músico sintió que aquel encuentro podía transformarse en algo diferente.

El plan de conquista de Alejandro Lerner

La conquista no fue inmediata. Después de compartir un café, Alejandro Lerner intentó acercarse para darle un beso, pero la cantante le dio vuelta la cara. Lejos de interpretar ese gesto como un motivo para retirarse, el músico decidió continuar acercándose. Con el tiempo, entendió que no quería perder la posibilidad de construir con ella una relación más profunda que cualquiera de los vínculos que tenía en aquel momento.

Al recordar aquellos tiempos, el ahora concursante de MasterChef Celebrity explicó que siempre había sido una mujer difícil de conquistar y que precisamente esa característica fue una de las cosas que más le atrajeron de ella: “No fue fácil en ningún momento, hasta el día de hoy, fue lo que más me gustó”, aseguró.

El momento en que Alejandro Lerner decidió apostar por la relación con Marcela

Para Alejandro Lerner, dar ese paso también implicó dejar atrás otras historias y vínculos que formaban parte de su vida. Con el tiempo comprendió que ninguno tenía la profundidad que podía alcanzar la relación con Marcela si ambos decidían tomarla en serio. Él también atravesaba sus propios temores: llevaba años de carrera, había vivido relaciones importantes y sabía lo que significaba compartir una vida con alguien.

Alejandro Lerner decidió apostar todo por su relación con Marcela

Finalmente, la pareja decidió apostar por ese proyecto en común. Hoy llevan alrededor de 25 años juntos y 20 de matrimonio. Para el músico, la cantidad de años dejó de ser una medida importante porque siente que la relación es para siempre. En ese camino, ambos encontraron una manera de acompañarse que terminó siendo fundamental para sostener el vínculo.

La promesa que marcó la historia de amor de Alejandro Lerner y Marcela García Ibáñez

Una de las decisiones que tomó la pareja estuvo relacionada con las constantes giras de Alejandro Lerner. Las separaciones y las esperas resultaban difíciles, por lo que le propuso a Marcela que viajara con él y se incorporara musicalmente a sus presentaciones. Ella era cantante de jazz y comenzó a acompañarlo también desde ese lugar.

Alejandro Lerner junto a su esposa Marcela y su hija Luna

A partir de entonces, hicieron un pacto para compartir las distintas etapas de la vida. El cantante considera que la pasión fue una pieza fundamental en ese recorrido y que no se trata de un esfuerzo, sino de algo que mantiene viva la atención y las ganas de seguir construyendo juntos. Esa forma de entender el amor también se reflejó en la familia que fueron formando.

La familia que Alejandro Lerner construyó junto a Marcela

Con el paso de los años llegaron los dos hijos, los perros y una vida compartida entre su casa y Los Ángeles. Alejandro Lerner también destacó el vínculo que ambos construyeron con sus respectivas familias y recuerda una particular situación que vivieron en Estados Unidos, cuando recibió a su madre y a su suegra en el aeropuerto. En aquella oportunidad, salió corriendo para buscar el auto y terminó siendo detenido por la policía, que interpretó su actitud como sospechosa. Mientras sus dos madres llegaban al aeropuerto, él tuvo que explicar a los agentes que simplemente había corrido porque quería recibirlas y abrazarlas

Alejandro Lerner junto a su familia

Hoy, mientras se anima a un desafío completamente nuevo en MasterChef Celebrity, Alejandro Lerner continúa combinando su extensa carrera musical con una vida familiar que construyó junto a Marcela García Ibáñez durante más de dos décadas. Después de tantos años de escenarios y giras, ahora el músico enfrenta una cocina que, al menos por el momento, conoce mucho menos que la música.