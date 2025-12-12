La escena mediática volvió a sacudirse en las últimas horas luego de que trascendiera el nombre de Agustina Kogan como la posible tercera en discordia en la relación entre Sergio “Kun” Agüero y Sofía Calzetti. La versión comenzó a circular cuando un periodista aseguró haber recibido información de allegados que habría vinculado al exdelantero con la influencer durante un viaje a Miami.

Mientras la pareja salió a desmentir rumores de separación y pidió “no alimentar especulaciones”, el nombre de Kogan no dejó de ganar presencia en redes y portales, convirtiéndose en la protagonista inesperada del nuevo capítulo de esta historia.

Agustina Kogan: la influencer detrás de la polémica

Agustina Kogan es una modelo e influencer argentina, con una fuerte presencia en Instagram, donde acumula una comunidad de seguidores que creció con rapidez en los últimos años. Su contenido, centrado en moda, lifestyle y viajes, la convirtió en una presencia habitual del universo digital, con apariciones que suelen generar revuelo entre los usuarios.

Antes de que su nombre apareciera asociado al Kun Agüero, Kogan ya había estado en el centro de comentarios mediáticos: fue protagonista de un cruce público con la pareja de otro futbolista reconocido, situación que la dejó durante semanas en el radar de la prensa especializada. Su vínculo recurrente con el ambiente futbolero alimentó más de una especulación a lo largo del tiempo.

Las reacciones y el rol de Agustina Kogan en el nuevo escándalo

En plena circulación de versiones, Kogan compartió en sus redes un video que muchos interpretaron como una referencia evidente al conflicto. Sin embargo, no realizó declaraciones directas ni confirmó ninguna de las hipótesis que la involucran, manteniendo un perfil silencioso mientras su nombre continuaba multiplicándose en los medios.

Del otro lado, allegados a Agüero y Calzetti insisten en que la pareja sigue unida y atravesando esta exposición con cautela. Aun así, el episodio alimentó debates entre seguidores, influencers y analistas del espectáculo, que sumaron lecturas, teorías y comentarios propios de una trama que mezcla romance, fama y la potencia viral de las redes sociales.

Por ahora, el papel de Agustina Kogan sigue siendo materia de interpretación mediática: una figura digital que, en cuestión de horas, pasó de la cotidianeidad de Instagram a ocupar el centro de uno de los rumores más resonantes del fin de año.