Yanina Latorre lanzó su nuevo proyecto empresarial y desafió a sus rivales: "¿Podrán?"

“Se los venía prometiendo. La felicidad que manejo”, así comenzó diciendo Yanina Latorre este miércoles 5 de noviembre en sus historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram. La conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV) anunció públicamente un nuevo emprendimiento personal que la coloca en una nueva faceta como empresaria, un rubro que nada tiene que ver con los medios de comunicación.

Este es el nuevo trabajo de Yanina Latorre

A lo largo de los años, Yanina Latorre se fue posicionando dentro del mundo del espectáculo, consagrándose como una de las periodistas más destacadas del ambiente. Su impronta y estilo único, la llevaron a posicionarse como una de las fuentes más consultadas por la prensa en cuanto personaje de la farándula se refiera. En este sentido, poco a poco, la esposa de Diego Latorre fue dejando sus propias huellas no sólo en la radio y la televisión, sino también se abrió paso a posicionarse como una referente de las redes sociales.

Yanina Latorre | Twitter

En su bagaje por las plataformas de interacción social, la mediática comunicadora comenzó a mostrar viajes en familia, actividades de su vida cotidiana, los logros de sus hijos Lola y Dieguito, sus rutinas de ejercicios, al punto tal que se transformó en una de las influencers más requeridas por las marcas. Sin embargo, sus ganas de ir por más la llevaron a lanzar su propia marca de ropa deportiva femenina. Así lo anunció en las últimas horas en la famosa red social de la camarita.

“Amooor, Yanina by Aretha. Ropa deportiva, bodys y ropa interior… Estén atentas porque dentro de muy poco sale mi cápsula deportiva”, exclamó mientras era ella misma la que modelaba las prendas. Asimismo, se mostró eufórica a la hora de exclamar que ella tiene su propia estructura de negocios: “¿Podrán tener su propia cápsula deportiva?”.

Yanina Latorre al límite de la censura

Ante la emoción del inminente lanzamiento oficial, Yanina Latorre prendió la cámara de su celular después de que dejó de jugar al paddle y contó que iba a realizar una rutina de entrenamiento de 30 minutos. Pero, como detalle no menor, vistió una de las prendas de su marca. “Tengo un montón de mensajes y me preguntan: ´¿esto es de mi cápsula deportiva?´. Y les cuento: Lo estoy anunciando desde hoy. Todavía no está a la venta”, expresó, aunque mostró un gesto de arrepentimiento: “Yo no sé si lo podría mostrar”. No obstante, siguió promocionando su nuevo emprendimiento en la industria textil: “Promo lanzamiento, abrimos la cuenta, empezamos a subir el contenido… no me reten”.

Finalmente, aseguró que su negocio contendrá diversas variedades de indumentaria femenina: bodys, tops, conjuntos de verano, ropa interior y variedad de colores. “Estoy chocha. Vayan a seguirlo. Es top, top”, sentenció.

De esta manera, Yanina Latorre se suma a las famosas que deciden invertir en estructuras comerciales de esta índole donde fusionan su imagen pública con una empresa dedicada a la fabricación de indumentaria para crear una fuente de ingresos propios, mediante la comercialización en la web y en sus propias redes sociales.

NB