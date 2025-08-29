Alexis, el hijo de la Locomotora Oliveras, recordó el doloroso día que murió su madre: "La encontré desmayada"

Alexis, el hijo de la Locomotora Oliveras, recordó el doloroso día que murió su madre, en un relato íntimo que reconstruye cómo transcurrieron las horas previas a su internación. A un mes del fallecimiento de la boxeadora y con palabras sencillas, compartió cómo vivió ese momento que marcó un antes y un después en su historia familiar.

Alexis, el hijo de la Locomotora Oliveras, compartió cómo fue el día en que su madre sufrió el ACV que derivó en su fallecimiento. A un mes de la pérdida, el joven reconstruyó con calma los instantes previos a la internación. Su testimonio, centrado en lo vivido en familia, aportó una mirada personal sobre una jornada que marcó un punto de inflexión en su vida.

Alejandra Locomotora Oliveras, Alejandro y Alexis

Durante el programa de Mariana Fabbiani, DDM (América), los hijos de la boxeadora revelaron detalles desconocidos de la internación de su madre. “La encontré desmayada cuando la fui a buscar a las siete y cuarto de la mañana para ir a la peluquería. Ahí llamé a la ambulancia y empezó todo”, expresó el menor de los hermanos.

“Cuando la vi, me shockeó, la vi que estaba en el piso y empecé a asistirla. Estaba como entre despierta y dormida, no entendía lo que pasaba”, continuó Alexis.

En ese momento, su madre solo pedía ayuda para ir al baño, lo que indicaba que aún estaba consciente, aunque debilitada. Momentos después, ambos llegaron al Hospital Samco de Santo Tomé, donde recibió los primeros estudios. Luego fue derivada al Hospital Cullen, en Santa Fe.

“Los médicos hicieron todo perfecto. Evaluaron si era necesario trasladarla con oxígeno, pero no hizo falta. Después fue derivada al Cullen”, detalló el joven, quien acompañó a la Locomotora Oliveras en la ambulancia. Luego de recibir el parte de los médicos y que la multicampeona de boxeo quedara internada, sus hijos, junto a su familia, decidieron que lo mejor era no decirle todo lo que pasaba.

“El próximo parte fue como un milagro, pudimos hablar con ella, pero al día siguiente empeoró. Ese día fue todo normal para ella; pedía huevos revueltos. No estaba consciente de lo que pasaba y nosotros no le dijimos”, recordó Alexis. El detalle que más les llamó la atención a los panelistas y a Mariana Fabbiani fue que los jóvenes pudieron hablar con la deportista. “Sí, hablamos con mi mamá; a mí me pedía que le haga huevos revueltos. Mientras que a mi tía le pedía que le ayudara a ir al baño, algo que no podía hacer”, comentó.

Según recordaron los hijos de la Locomotora Oliveras, la noche anterior al ACV, Alexis había cenado con ella. "El domingo la despido tipo 22:15. Comimos juntos, le di un beso, un abrazo. Le hicimos un video para mi hermano diciendo ‘acá estamos, excelente’. Todo estaba bien”.

Además, aseguró que su mamá estaba alegre y emocionada por todo lo que iba a pasar esa semana: “Estaba muy contenta y conmovida. Mi hermano le había elegido la ropa el sábado y yo la ayudé a vestirse el domingo”.

