La reacción del hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras al verla en la serie En el barro: "Es un poco raro"

En las últimas semanas, En el barro fue la serie más vista en Netflix a nivel internacional. La secuela de los Ortegas de la historia de El Marginal volvió con una cárcel de mujeres y participaciones estelares. Entre algunas celebridades, se encontraba Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien provocó emoción en todos los fanáticos. Uno de los espectadores de la serie fue su hijo y compañero de trabajo Alejandro Oliveras, quien no dudó en contar cómo fue verla en la pantalla, cumpliendo uno de sus sueños.

Alejandra “Locomotora” Oliveras en Netflix

El hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras reveló cómo fue ver a su mamá en la serie En el barro

Alejandra “Locomotora” Oliveras dejó una huella en todos sus seguidores y fanáticos, que veían sus videos y entrenamientos. Sus hijos saben mucho lo que marcó su mamá para muchas personas en las redes sociales, y cómo su personalidad se contagiaba a todos los lugares a los que iba. Es por eso que eran unos de los que esperaban con ansias el estreno de la serie En el barro. La participación de la boxeadora fue una de las novedades que llevó a que los espectadores esperaran emocionados sus escenas.

Alejandra “Locomotora” Oliveras con sus hijos

Tras meses de espera, el 14 de agosto, Netflix liberó la primera temporada de la secuela de El Marginal, y se volvió furor en las redes sociales. En este contexto, Alejandro Oliveras, uno de sus hijos y el compañero de trabajo de su mamá, fue contactado por el equipo de A la Tarde (América), donde expresó sus primeros sentimientos al verla en la pantalla. “Es un poco raro verla ahí porque no es un contexto donde ella se movía. Me encanta la serie y cómo se desarrolla ella, sigue fiel a su personalidad. Me hubiera gustado que se vea, porque creo que su personaje agradó mucho y su forma de actuar”, expresó emocionado.

Fue así que reveló que la Locomotora estaba muy interesada en el proyecto cuando se lo propusieron por primera vez, ya que ella siempre había deseado con ser parte de la industria audiovisual. “Quería incursionar en este mundo de la ficción porque uno de sus sueños era que se haga la historia de su vida”, reveló el joven entrenador. La sorpresa cayó ante todos, pero él expuso que aún era muy pronto para pensarlo. Conmovido, concluyó: “Estoy orgulloso de todo lo que hizo. Ya no está, pero sigue haciendo historia".

Alejandro Oliveras logró emocionar a todos en el programa, quienes aún la recuerdan con la fuerza y la felicidad que la caracterizaba. La aparición de Alejandra “Locomotora” Oliveras en la serie de Netflix En el barro conmovió a todos sus seguidores, quienes no dudan en expresarle a los hijos de la boxeadora lo mucho que la extrañan y que ella ayudaba con sus videos. El joven entrenador aseguró que es un proceso largo y difícil, pero que sabe lo mucho que su mamá aportó a los usuarios.

A.E