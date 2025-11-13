Julieta Poggio deslumbra en Tailandia: sus 6 looks más impactantes desde el paraíso asiático

Julieta Poggio absorbió cada momento de su itinerario en Tailandia. Mimetizada con la energía local, su experiencia en el famoso santuario de elefantes, actividad típica allá, fue de sus vivencias más especiales.

“Siendo muy feliz”, compartió la ex Gran Hermano y actriz durante su travesía actual, en la que impactó con 6 looks bien trendy. La aventura por el mundo

inició cuando la influencer y referente fashion viajó por segunda vez al Sudeste asiático y el espíritu de su viaje quedó reflejado en más de una postal.

La ex Gran Hermano visitó los templos budistas más emblemáticos.

La travesía continuó junto a su mejor amiga y colega modelo Dafne Iara. Y en esos días soñados, Juli se sumergió un itinerario de lo más variado, que incluyó recorrer templos budistas, como el majestuoso Wat Arun, conocido como el Templo del Amanecer

Poggio también hizo paseos en ferry por el río Chao Phraya y recorrió mercados callejeros para realizar experiencias que salen de su zona de confort. Una de ellas fue su acercamiento exótico al mundo de la gastronomía local. Experiencia que incluyó brochet de escorpiones como degustación callejera.

Poggio vivió a pleno su paso por Tailandia: probó brochet de escorpiones como degustación callejera.

Los tours nocturnos fueron un hit. Siempre marcando tendencia, “Juli” lució el accesorio del momento: pañuelo en la cabeza color en dorado haciendo match. No era la primera vez que la influencer pisaba suelo asiático, dado que un año atrás, en compañía de Pampita y otras modelos referentes en redes, había viajado al país en un viaje a puro lujo. Aunque esta vez, se trató de los megas trips que realiza la influencer Tupi Saravia, quien decidió invitarla por su gran vínculo.

La ex “Gran Hermano” salió a bailar y lució un vestido dorado corto cut out que causó furor.

Fascinada con el destino, Juli Poggio y su amiga visitaron el reconocido Wat Pho, uno de los templos budistas más importantes de Bangkok y en donde se encuentra el famoso buda reclinado de más de 5 metros de largo. Y como si no fuera suficiente, Juli reveló que para empaparse en la historia y arquitectura de cada lugar, contaron con un guía turístico en todo momento.

Otro momento para recordar de la estadía de Poggio fue la impactante noche tailandesa, en la que se la vio disfrutar como nunca y rodeada de amigos en un boliche local.

La actriz disfrutó tanto de la playa como de las propuestas nocturnas.

Pero si de magia se trata, el verdadero hit de su aventurero destino fue su participación en el Festival de las Linternas. Una celebración tradicional en la que cientos de faroles iluminan el cielo nocturno. Vestida en tonos nude y con una sonrisa que la sobrepasaba, Poggio posó bajo la lluvia de luces, inmortalizando una de las postales más bellas del viaje.

“De los días más mágicos de mi vida. No puedo creer la energía increíble que viví en el festival de Rapunzel. Tanta gente manifestando y pidiendo deseos al mismo tiempo fue una locura. Jamás lo superaré", dijo.

Bikini beige, lentes de sol y mini-short animal print: e look de Poggio para bañarse con elefantes.

Y si bien cada imagen representa distintos puntos turísticos dignos de visitar, como los clásicos templos sumergidos en el corazón de la ciudad, del paso de Juli Poggio por Bangkok fue la experiencia con elefantes el destacado must.

Posando con naturalidad, Poggio no solo se fotografió con los animales, sino que además se animó a alimentarlos, con toda su ternura y espontaneidad y, como broche de la jornada, a compartir un baño en el río como atracción principal del lugar.

Como souvenir de sus inolvidables días en tierra asiática, Juli se realizó un piercing en el labio inferior. Una experiencia que mezcla lujo con naturaleza y experiencias urbanas. Destino elegido cada vez más por las celebrities del mundo por su mix de cultura milenaria, paisajes de ensueño e inagotables fiestas.

Agradecimientos: estilista Lucas Mata.