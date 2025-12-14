Julieta Poggio y Sofía Gonet imponen tendencia: hola transparencias y chau corpiño

La alfombra roja de los Martín Fierro del Streaming se convirtió en una pasarela de estilo, pero sin dudas, Julieta Poggio y Sofía Gonet fueron las protagonistas indiscutidas al coincidir en una tendencia ultra jugada y vanguardista: las transparencias totales y el braless. Ambas influencers apostaron a looks que no solo celebran la moda, sino que también dialogan con el movimiento global de liberación femenina.

Sofía Gonet: sin filtros y con diseño art déco

Sofía Gonet.

Fiel a su estilo frontal y descontracturado, Sofía Gonet llegó a la ceremonia luciendo un audaz vestido de Marcelo Giacobbe y joyas de Jean Pierre. La influencer explicó con ironía la elección de su outfit y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Escuchame, yo dije, me toca hablar de looks, me vengo con un buen look. Desnuda, mi único miedo de esta noche es que se me salga el conchero”, expresó, reafirmando su personalidad sin filtros.

Sofía Gonet con vestido de Giacobbe

Luego, detalló la producción detrás del vestuario: se trataba de “un vestido art déco de piedras con silueta anatómica”. Un diseño completamente transparente que acompañó con piezas de Jean-Pierre y un make up minimalista. Como explicó la streamer, la clave para lograr el efecto naked total fue el uso de “efectos especiales” para cubrir pezones, zonas íntimas y tatuajes con látex del mismo tono de piel.

Julieta Poggio: glamour old Hollywood

Por su parte, Julieta Poggio se decantó por un diseño de Pucheta Paz que combinó la tendencia de las transparencias con el glamour Old Hollywood y el volumen maximalista.

El look de Poggio fue un verdadero despliegue de alta costura: un vestido anatómico de doble tul nupcial de corte clásico, cuello y mangas redondas, con apliques de bordado de cristales y piedras en tonos negro y peltre que se van desdibujando por el cuerpo. El dramatismo lo aportó una espectacular maxi falda globo con gran cola de arrastre materializada en tafetán negro, con anclaje en la segunda cadera y rematada con un gran moño y lazo de la misma tela.

Julieta Poggio

Lucas Mata, estilista de la ex Gran Hermano, explicó el concepto del outfit: “Hicimos una inspiración Old Hollywood y metimos esta temática [la transparencia] por una cuestión de liberación, de libertad, de cero prejuicio y porque está en tendencia también. Se está viendo en alfombras internacionales, así que decidimos acoplarnos a eso para mostrar más nivel como siempre. Y quisimos volver a una falda maximalista con mucho volumen porque hace mucho que no hacíamos eso y queríamos dar todo, con un look lo más parecido a los Oscar posible.” El total look se completó con joyas de Rubi Rubi, zapatos de Luciano Marra, make up realizado por ella misma, peinado por Cielo Peinaditos y estilismo a cargo de Lucas Mata.

Julieta Poggio y un look audaz y glamoroso.

El movimiento Free The Nipple que se impone en la moda

Cuando compartieron juntas un momento de la alfombra roja Sofia Gonet y Julieta Poggio hicieron referencia a sus looks y Poggio hizo referencia al movimiento “free the nipple” (Libera el Pezón). una corriente que busca la igualdad de género y la desexualización del cuerpo femenino.

Este movimiento comenzó en 2012 gracias a la cineasta y activista Lina Esco, quien lo creó con el objetivo de eliminar las tendencias de la sociedad por sexualizar la parte superior del cuerpo de las mujeres y abogar contra la desigualdad de género.

El look de Julieta Poggio by Pucheta Paz.

Varias celebridades internacionales se han unido al movimiento de diferentes maneras, llevando esta moda a las alfombras rojas más importantes del mundo. Lena Dunham, Rihanna, Kendall y Kylie Jenner, Bella Hadid, Dua Lipa, Olivia Wilde, Emrata, Naomi Campbell y Florence Pugh, son algunas de las figuras que han mostrado con orgullo y seguridad sus pechos, una tendencia que, gracias a Sofía Gonet y Juli Poggio, ahora pisa fuerte en Argentina.