Las fulminantes críticas a la China Suárez tras su hiriente mensaje contra Juli Poggio: "Ves enemigos donde no los hay"

Un malentendido entre Lizardo Ponce y Juli Poggio desató la furia de la China Suárez, que lanzó un hiriente comentario contra la influencer. La actriz reaccionó con dureza a una pregunta que la ex Gran Hermano hizo sobre su nueva serie y terminó generando un fuerte revuelo en las redes sociales.

Las fulminantes críticas a la China Suárez tras su hiriente mensaje contra Juli Poggio

El enojo de la China Suárez comenzó después de que La Casa Streaming conversara sobre el estreno de su nueva serie La Hija del Fuego: la venganza de la bastarda, y Juli Poggio hiciera una pregunta aparentemente inocente: “¿Quién actúa? ¿La China Suárez?”. El comentario se viralizó de inmediato y la ex Casi Ángeles respondió con un mensaje picante: “Jajaja, qué raro que no sepas que actúo, Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”.

Con esa respuesta, la China Suárez expuso los inicios de la carrera artística de Juli Poggio y despertó la indignación de los compañeros de la influencer. Primero, Lizardo Ponce aclaró el malentendido y contestó el tuit de la actriz: “¡Ay, China! Con la cantidad de cosas que se dicen, ¿te ofendés por un comentario así? Juli simplemente preguntó si actuabas en la serie, yo interpreté mal y aclaré que actuás desde siempre. Fue solo eso: hablar de la serie, tu trabajo y no de tus quilombos mediáticos”.

Lizardo Ponce defendió a Juli Poggio

Por su parte, La Tía Sebi también salió al cruce: “Además de mala gente, parece que tenés delirio paranoide y ves ataques y enemigos donde no los hay. Está más claro que el agua que Juli NO preguntó si vos sos actriz, porque eso lo sabemos todos, sino que repreguntó si eras vos la que actuaba en la serie. Pero bueno… enemistarte con mujeres es tu deporte favorito”.

La fulminante crítica de La Tía Sebi a la China Suárez

Como era de esperarse, el episodio explotó en redes sociales y dividió opiniones. Mientras algunos usuarios defendieron a Juli Poggio y cuestionaron el tono de la China Suárez, otros consideraron que todo se trató de un malentendido amplificado. Lo cierto es que el ida y vuelta volvió a colocar a la actriz en el centro de la polémica, justo en la semana del lanzamiento de su nueva ficción.