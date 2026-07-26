Nancy Dupláa: “No nos dejemos llevar hacia donde el mal propone”

Este último fin de semana de julio, Nancy Dupláa irrumpió en sus redes sociales para compartir una sentida reflexión sobre el uso excesivo de las plataformas digitales, su impacto en la creatividad y las consecuencias que puede tener en la salud mental de los usuarios. Para ello, compartió un video vintage de Marilina Ross, en el cual volvió a poner a “la música como instrumento de resistencia”.

La mirada crítica de Nancy Dupláa al contexto digital actual

A través de la difusión de un video creado en la década del ´80 en la que la protagonista era Marilina Ross, Nancy Dupláa reflexionó sobre el impacto que tienen las redes sociales en la sociedad y en la salud mental. En su mirada crítica, planteó que, para ella, una posible salida a la “fiebre alta” que atraviesan los usuarios es alejarse progresivamente de las plataformas digitales, ya que considera que imponen tendencias, discursos de odio, afectan la creatividad y alteran el sistema nervioso.

Nancy Dupláa | Instagram

En este marco, le propuso a su comunidad virtual conectar con un recuerdo en el que la cantautora había regresado a la Argentina tras años de exilio durante la última dictadura militar de 1976. “Este disco de Marilina me lo compré a los 15 años cuando ella retornó de su doloroso exilio. Y esta canción, con sus padres presentes (quienes también tuvieron que dejar su tierra natal), me conmueve hasta los huesos…”, expresó conmovida por la sensibilidad no sólo de la obra en sí, sino también por rememorar parte de la historia de la música nacional.

Marilina Ross en +CARAS | CARAS

Nancy Dupláa reivindicó a Marilina Ross y lanzó un mensaje conciliador

Volviendo a su análisis con los temas y los discursos que circulan en las plataformas de interacción social, Nancy Dapláa pidió no dejarse llevar por el miedo, el odio o los mensajes que buscan dividir y controlar. “No nos dejemos llevar hacia donde el mal propone para seguir enfermándonos y aleccionándonos y tengamos miedo”, remarcó.

En esta especie de paralelismo entre épocas, la artista llevó calma y transmitió un mensaje de esperanza: “Pensemos que a donde vayamos siempre va a haber ´brazos abiertos´ como encontró Marilina y su Papá” En otras palabras, el posteo puede interpretarse como una combinación entre la crítica al impacto de las plataformas digitales y al clima de miedo y malestar social que circula en ellas. A su vez, propone una reflexión más profunda sobre el exilio, el regreso, la memoria y la esperanza.

Nancy Dupláa, Marilina Ross | Instagram

La publicación no tardó en generar repercusiones entre distintas personalidades del espectáculo, como Gloria Carrá, Facundo Arana, Verónica Lozano, Leonardo Sbaraglia, Inés Estévez, Juan Gil Navarro, María Carámbula, Benjamín Rojas, Cecilia Roth, Roly Serrano, Andrea Pietra, Jean Pierre Noher, Paola Krum, Gabriel Corrado y Carlos Portaluppi, quienes le agradecieron por desempolvar y traer al presente la canción de Marilina Ross.

Algunos celebraron la sensibilidad artística de la cantante y el mensaje que transmitía la letra; otros se sumaron al pedido de dejar atrás las pantallas y recuperar espacios de conexión con uno mismo; mientras que varios destacaron la belleza de la melodía y confesaron que la publicación incluso los llevó hasta las lágrimas.

De esta manera, la reflexión de Nancy Dupláa trascendió el simple cuestionamiento al uso excesivo de las redes sociales y se convirtió en una invitación a recuperar la sensibilidad, la creatividad y la conexión con aquello que sucede fuera de las pantallas. A través de una canción cargada de historia y significado, el mensaje de la actriz volvió a poner en primer plano la importancia de detenerse, recordar y encontrar, incluso en tiempos de incertidumbre, un espacio para la esperanza.