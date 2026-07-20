Ni jean ni sastrero: Ámbar de Benedictis apuesta por el pantalón más trendy del invierno

Ámbar de Benedictis volvió a marcar tendencia con un estilismo que demuestra que este invierno hay opciones más allá del clásico jean o del pantalón sastrero. La joven apostó por un diseño de cuadros de silueta amplia, una de las prendas que gana protagonismo esta temporada gracias a su versatilidad y a la facilidad con la que puede adaptarse a distintos estilos.

Ámbar de Benedictis y Juana Viale

Con una combinación de básicos y accesorios con personalidad, la hija de Juana Viale logró un look relajado y actual que sigue una de las apuestas más fuertes del invierno. El pantalón cuadrillé se convirtió en el centro de todas las miradas, reafirmando el regreso de este estampado como uno de los favoritos para los días de frío.

El pantalón de cuadros de Ámbar de Benedictis que se impone esta temporada

Lejos del clásico jean o del pantalón de sastrería, Ámbar de Benedictis eligió un modelo de corte amplio con estampado de cuadros en tonos oscuros y líneas blancas. La silueta holgada, inspirada en la moda masculina, aporta un aire descontracturado y effortless que se convirtió en una de las claves de las colecciones de invierno.

Ámbar de Benedictis

Para equilibrar el conjunto, Ámbar de Benedictis optó por un top blanco de tirantes finos, una prenda minimalista que permitió que el pantalón se llevara toda la atención. El contraste entre ambas piezas dio como resultado un look fresco y moderno, ideal para quienes buscan incorporar estampados sin renunciar a la sencillez.

El beauty look de Ámbar de Benedictis

El estilismo de Ámbar de Benedictis se completó con varios collares y pulseras de cuentas de colores que sumaron un toque bohemio al outfit. Los accesorios aportaron textura y personalidad, reforzando una estética relajada que acompañó a la perfección la propuesta principal.

Ámbar de Benedictis

En cuanto al beauty look, Ámbar de Benedictis llevó el cabello recogido de manera casual y apostó por un maquillaje casi imperceptible, resaltando la naturalidad. Así, dejó en claro que el pantalón de cuadros puede convertirse en uno de los grandes aliados del invierno cuando se combina con básicos atemporales y detalles que imprimen identidad al conjunto.