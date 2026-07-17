En medio del festejo de la Argentina por la clasificación a la final del Mundial 2026, Marcela Tinayre revivió la escena en la que conoció a Lionel Messi. En ese entonces, su nieta Ámbar de Benedictis también se reunió con el capitán de la selección y las imágenes volvieron a tomar importancia.

La emotiva imagen de Ámbar de Benedictis y Lionel Messi que compartió Marcela Tinayre

La familia de Mirtha Legrand vivió un momento muy especial durante su estadía en Miami, Estados Unidos, en febrero de 2024 cuando compartió un encuentro íntimo con Lionel Messi y su madre, Celia. La reunión quedó reflejada en una serie de fotografías que rápidamente llamaron la atención en las redes sociales, donde se pudo ver al máximo goleador argentino firmando camisetas, posando para las cámaras y compartiendo un cálido momento con todos los presentes.

Marcela Tinayre fue una de las encargadas de mostrar parte de la reunión en su cuenta de Instagram en aquel entonces. Sin embargo, ahora que Argentina disputará la final del Mundial 2026 frente a España, la conductora recordó el día en que posó junto a Lionel Messi y escribió emocionada: "Gracias, Leo. Gracias por todo lo que diste por tu equipo, por tu país y por los seguidores que te amamos".

Marcela Tinayre y Lionel Messi

En la fotografía se los puede ver abrazados y posando sonriente mientras miran a cámara. A las pocas horas, su publicación vintage que volvió a salir a la luz generó una ola de "likes" y cientos de mensajes positivos por parte de sus seguidores. Lo cierto es que el año que conoció al ídolo también lo hizo acompañada de su nieta Ámbar de Benedictis, hija de Juana Viale.

La joven posó sonriente junto al campeón del mundo con un look cómodo y descontracturado, compuesto por un suéter de algodón gris, jeans de corte holgado y dos trenzas que completaban un estilo relajado. En aquella ocasión, Marcela Tinayre acompañó otra de las imágenes con unas sentidas palabras: "Domingo a pura emoción... Inolvidable, Lionel Messi...".

Lionel Messi y Ámbar de Benedictis

El mensaje de Marcela Tinayre para Lionel Messi

Además, Marcela Tinayre le dedicó un mensaje de agradecimiento tanto al futbolista como a su madre: "Gracias Lionel y Celia por compartir estos momentos en familia. Ese es el valor de la vida: vivir juntos las emociones con total humildad y simpleza. Gracias".

Si bien en esta oportunidad decidió solo publicar su postal junto a Lionel Messi, los usuarios recordaron que mediante sus historias de Instagram en aquel año había mostrado la intimidad del encuentro con el capitán de la selección argentina. Asimismo, los usuarios recordaron la cercanía y sencillez del futbolista durante la reunión. Por otro lado, remarcaron el cariño que despierta en los argentinos, dentro y fuera del país.

Marcela Tinayre y su familia junto a Lionel Messi

En aquel entonces, Ámbar de Benedictis no compartió las fotografías en sus propias redes sociales, manteniendo así su bajo perfil, pero fue protagonista de varias de las imágenes difundidas por su abuela. La hija de Juana Viale fue parte del especial momento junto al delantero, Marcela Tinayre y la ex Bandana, Valeria Gastaldi.

De esta manera, Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, compartió la foto más esperada con Lionel Messi. "Humildad y simpleza", destacó su abuela Marcela Tinayre sobre el encuentro de 2024 con el campeón del mundo.