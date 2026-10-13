Julieta Prandi y el significado de sus tatuajes: los diseños que lleva en la piel y la historia detrás de cada uno

Los tatuajes de Julieta Prandi forman parte de su imagen, pero también están relacionados con diferentes aspectos de su vida personal. Algunos tienen un significado espiritual, otros remiten directamente a sus hijos y también hay diseños que se vinculan con su identidad y sus creencias.

Julieta Prandi decidió utilizar su cuerpo como lienzo

A lo largo de los años, la modelo sumó distintas figuras y palabras a su piel. Entre los diseños que se conocen, hay símbolos de protección, fechas importantes y una constelación que incorporó recientemente. Cada uno tiene una particularidad y permite conocer un poco más sobre las elecciones que hizo al momento de tatuarse.

Los tatuajes espirituales que Julieta Prandi lleva en la espalda

En la espalda, Julieta Prandi tiene tres diseños conocidos como Sak Yant, una forma de tatuaje sagrado de tradición tailandesa asociada con el budismo y las creencias espirituales de esa región. Se los relaciona con la protección y con la búsqueda de resguardo frente a las energías negativas.

La modelo se realizó estos tatuajes en 2019, en un momento personal significativo. Los diseños incluyen líneas, símbolos y representaciones que forman parte de esta tradición, en la que los trazos y los mantras tienen un valor especial. Entre los principios vinculados con estos tatuajes se mencionan preceptos relacionados con no mentir, no robar y no matar, además del respeto por determinados compromisos personales.

Las fechas de nacimiento de Mateo y Rocco y el tatuaje de “Serendipity” de Julieta Prandi

Entre los diseños más personales de Julieta Prandi se encuentran los números romanos que lleva en las muñecas. Cada uno representa la fecha de nacimiento de uno de sus hijos: Mateo, nacido el 7 de enero de 2011, y Rocco, que llegó al mundo el 28 de julio de 2015. Ambos tatuajes fueron realizados en marzo de 2019, semanas después de su separación.

Julieta Prandi se tatuó la fecha de nacimiento de sus hijos

Julieta Prandi reveló el tatuaje de serendipity que tiene es las costillas

Para representar esas fechas, eligió los números romanos: VII.I.MMXI para Mateo y XXVIII.VII.XV para Rocco. En el segundo caso, el año aparece abreviado, una decisión que permite mantener una composición visual más equilibrada. A estos diseños se suma la palabra Serendipity, un término que alude al hallazgo afortunado de algo valioso o inesperado. Su significado se relaciona con la idea de encontrar algo positivo de manera casual, aunque no hay que confundir esa interpretación general con una explicación personal de la modelo.

La luna turca y la nueva constelación de Tauro en su pie: el último tatuaje de Julieta Prandi

Otro de los tatuajes de Julieta Prandi es una luna de inspiración turca ubicada en la parte baja del abdomen. Sin embargo, más recientemente, la modelo sumó una constelación de Tauro en el empeine. El diseño está realizado con líneas finas y pequeños puntos, recursos que permiten representar el mapa estelar de manera delicada.

Los tatuajes de Julieta Prandi reúnen así distintas referencias: desde los símbolos espirituales hasta los recuerdos familiares y las elecciones vinculadas con su identidad. Diseños diferentes entre sí que, con el paso del tiempo, fueron formando parte de su historia personal.