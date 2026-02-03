Ana Paula Dutil: “Puse en segundo lugar a mis hijos y en primer lugar a una familia nueva que estaba armando”

En una charla íntima y sin tapujos, Ana Paula Dutil sorprendió al abrir una de las etapas más sensibles de su vida personal. Invitada a la sección #LasPibasDicen del medio Esto es Blender, la exmodelo se animó a revisar decisiones que, con el paso del tiempo, hoy observa desde otro lugar. Sin buscar justificarse ni suavizar el relato, eligió la honestidad como punto de partida y dejó al descubierto la complejidad emocional que atravesó mientras reconstruía su historia familiar.

Ana Paula Dutil y una confesión sin filtros

Madre de cuatro hijos, Ana Paula Dutil formó su maternidad en dos capítulos distintos. Los mayores, Teo y Noé, nacieron de su relación con el exmodelo Fernando Ranuschio, mientras que Bautista e India son fruto de su historia de amor con el cantante Emanuel Ortega. Aquella dinámica dio lugar a una familia ensamblada que implicó nuevos desafíos afectivos y logísticos, y que terminó influyendo en muchas de las decisiones que en la actualidad revisa con otra madurez.

Ana Paula Dutil y sus hijos

“Voy a decirlo crudamente: puse en segundo lugar a mis hijos y en primer lugar a una familia nueva que yo estaba armando”, confesó, consciente del peso que implica una frase así. No fue una declaración al pasar, sino un reconocimiento profundo sobre las prioridades que marcaron ese momento de su vida. Con la serenidad que dan los años, expuso una autocrítica poco frecuente, alejándose de cualquier intento de quedar bien.

Ana Paula Dutil y el origen de una herida emocional

Lejos de describir un escenario de ruptura irreversible, la exmodelo aclaró que el vínculo entre sus hijos nunca se resintió. A pesar de las distintas formas de convivencia, lograron construir una relación fraterna sólida, basada en el cariño y el cuidado mutuo. “Los cuatro son hermanos, se quieren y se cuidan como tales, y sé que me perdonaron”, expresó con alivio, dejando entrever que ese es uno de los aspectos que más tranquilidad le da al mirar hacia atrás. La reflexión, sin embargo, no llegó sin culpa. “Lo digo con vergüenza porque no estoy orgullosa de esa decisión”, admitió. En esa frase se condensa una mirada retrospectiva más compasiva, pero también honesta, que le permitió dimensionar el impacto emocional de aquellas elecciones.

Durante la conversación, Ana Paula Dutil fue un paso más allá y vinculó ese período con el comienzo de un proceso personal difícil. Al repasar su historia, identifica allí el germen de una depresión que marcaría los años siguientes. No lo relató desde el dramatismo, sino desde la conciencia de quien pudo ponerle nombre a lo vivido. La crudeza de su testimonio no busca instalar arrepentimientos permanentes, sino dar cuenta de un aprendizaje.