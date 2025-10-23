Ana Paula Dutil le agradeció a su hija, India Ortega, por ayudarla a vencer su enfermedad: “Una de las pocas que no se dio por vencida"

Durante años, Ana Paula Dutil atravesó un profundo cuadro depresivo que marcó su vida y la de sus hijos. En ese proceso doloroso, su hija India Ortega fue una de las personas que estuvo a su lado incondicionalmente. Hoy, ambas disfrutan de una relación fuerte y honesta, y se animaron a compartir una charla íntima llena de emociones y recuerdos.

India, Bautista Ortega y Ana Paula Dutil

Madre e hija lograron poner en palabras lo que muchas veces queda guardado en silencio: la vulnerabilidad, el amor y la complicidad que las une. Con la naturalidad que las caracteriza, abordaron temas profundos de su historia familiar en un intercambio que conmovió a todos.

El apoyo incondicional de India Ortega a su madre

Ana Paula Dutil e India Ortega comenzaron hablando sobre la confianza que existe entre ellas. En un momento, la exmodelo quiso saber: "¿Qué cosas no hacés con nadie, pero conmigo sí?” A lo que su hija respondió con ternura y sinceridad: “Creo que con vos soy la persona que más lloro. O sea que es algo bueno, porque me abro o vos sos mi psicóloga, pero sos con la persona que más me puedo abrir”.

Del mismo modo, Ana Paula Dutil, reconoció que a veces le cuesta soltar el control: “A mí me provoca ansiedad cuando no me contestás mensajes o desaparecés”, admitió, mientras su hija respondía con naturalidad: “Y es que no te voy a contestar cosa por cosa. No me rompa la pe…”, provocando las risas de ambas.

Ana Paula Dutil e India Ortega

El diálogo formó parte de una dinámica creada por la cuenta de Silenzio, en el marco del Día de la Madre, donde ambas respondieron preguntas que invitaron a una conversación cargada de emoción y sinceridad.

El momento más conmovedor llegó cuando hablaron de los años más difíciles. “¿Cuál creés que ha sido la lección más importante que hemos superado juntas?”, le preguntó India Ortega. Ana Paula Dutil respondió con emoción: “Haber salido de mi depresión y que estemos donde estamos hoy. Eso fue lo más importante. Vos me diste la mano y no me soltaste la mano. Fuiste una de las pocas que no se dio por vencida”.

El mayor orgullo de Ana Paula Dutil

La conversación continuó con reflexiones sobre el amor entre madre e hija. Ana Paula, con la voz entrecortada, le preguntó: “¿Te gusta ser mi hija?” e India contestó sin dudar: “Me encanta. No lo cambiaría por nada en el mundo”. La exmodelo quiso saber si alguna vez había deseado tener otra madre. “¿No querés otra madre?”, insistió. La joven reafirmó: “No, porque vos me ayudaste a ser quien soy hoy. No te cambiaría por nada, ni nadie”

Ana Paula Dutil e hijos

Del mismo modo, India Ortega repuntó con una nueva pregunta: "Mamá, ¿te sentís orgullosa de mí?” Ana Paula Dutil respondió visiblemente conmovida: “Exploto de orgullo por vos. De vos, de vos. La inteligencia emocional que tenés es impresionante. Y la madurez”. Sin duda, en un par de minutos, lograron regalarle a sus seguidores una charla íntima, profunda y llena de amor que dejó en evidencia el lazo inquebrantable entre una madre y su hija.