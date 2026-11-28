Tras su reciente y escandalosa separación de Julieta Prandi, Emanuel Ortega habría vuelto con Ana Paula Dutil. Las publicaciones similares en redes sociales no pasaron desapercibidas y despertaron sospechas de reconciliación entre el músico y la exmodelo, quien es madre de sus hijos.

Las coincidencias que despertaron rumores de reconciliación entre Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil

A casi dos meses de la sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, el músico volvió a quedar en el centro de las miradas por una serie de coincidencias con Ana Paula Dutil, su expareja y madre de sus hijos, India y Bautista, que despertaron rumores de una posible reconciliación.

Todo comenzó cuando los usuarios de Instagram advirtieron que el pasado 10 de noviembre Ana Paula había compartido una galería de imágenes de su estadía en el campo. Entre las postales se podían ver momentos a solas, tardes de descanso en una hamaca paraguaya y un almuerzo familiar.

Los días de Ana Paula Dutil en la propiedad de la familia Ortega, donde vivió Emanuel con Julieta Ortega

En las últimas horas, Emanuel Ortega sorprendió al publicar imágenes en las mismas hamacas paraguayas que había mostrado su expareja Ana Paula Dutil. La coincidencia no pasó inadvertida y alimentó las versiones de un posible acercamiento entre ambos. Pero hubo otro detalle que llamó la atención: los dos eligieron canciones vinculadas a The Beatles para musicalizar sus publicaciones.

Ana Paula Dutil acompañó su carrusel con "Only You", interpretada por Ringo Starr, y escribió: "Todo lo que el corazón no olvida". Por su parte, Emanuel Ortega musicalizó sus imágenes con "Child of Nature", una canción de The Beatles. Las coincidencias no terminaron allí ya que el escenario de ambas publicaciones sería la propiedad de la familia Ortega en Luján, un lugar cargado de historia para el músico y su entorno, que habría sido el punto de encuentro entre ambos.

Las coincidencias que despertaron rumores de reconciliación entre Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil

Así es la propiedad donde se habrían reencontrado Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil

La residencia de la familia Ortega se encuentra ubicada a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y se destaca por sus grandes dimensiones, sus amplios espacios verdes y una combinación de ambientes pensados para la vida cotidiana, el descanso y la actividad artística.

El sitio donde Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil se habrían reencontrado posee una casa principal rodeada de árboles de gran porte, jardines y extensas superficies abiertas que brindan privacidad y un entorno natural. A pocos metros de la vivienda se encuentra una pileta de grandes dimensiones, que se convirtió en uno de los sectores recreativos más destacados.

Así es la propiedad donde se habrían reencontrado Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil

El circuito exterior se completa con distintos espacios destinados a disfrutar del aire libre, entre ellos las hamacas paraguayas que quedaron en el centro de las especulaciones. La finca también tiene un significado especial en la historia de la familia: allí vivió Emanuel Ortega durante su relación con Julieta Prandi y fue el escenario del casamiento de su hermana Julieta Ortega con el músico Iván Noble. Es conocido, además, por ser escenario de distintas reuniones familiares y encuentros de Palito y Evangelina Salazar.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega vivieron en la finca de Luján durante su noviazgo

De esta manera, trascendió que Emanuel Ortega habría vuelto con Ana Paula Dutil con quien terminó su vínculo de manera definitiva en 2020 tras dos décadas de matrimonio y dos hijos en común. Si bien ambos no confirmaron el rumor, las coincidencias de ambos en las redes sociales y el mensaje que escribió ella alimentaron las especulaciones sobre una posible segunda oportunidad.