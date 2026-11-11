En Caras: De Valentina Barbier en la presentación de un perfume a la salida de Ana Paula Dutil

La agenda social porteña vuelve a reunir a figuras del espectáculo, la moda y el arte en una semana de eventos exclusivos. Entre las protagonistas estuvieron Valentina Barbier, cada vez más afianzada en el circuito fashion con o sin su madre, Juliana Awada, y Ana Paula Dutil, quien compartió una salida con su amiga Mariana Marx.

Jean Paul Gaultier celebró el orgullo

Lizardo Ponce, los Pucheta Paz y Deejay Miuka, protagonistas

Para desembarcar en el Acuario Bar con una experiencia inspirada en Le Male, Jean Paul Gaultier reposicionó a una de sus fragancias más emblemáticas con una movida que combinó perfumería, coctelería, música y arte. Fabián Paz y Gustavo Pucheta lookearon a Miuka, que musicalizó la velada con un DJ set de disco y house. Otros protagonistas fueron el diseñador Jorge Rey, Lizardo Ponce, la modelo Gina Buldorini y la tatuadora Sofía Anró.

Fabián Paz y Gustavo Pucheta lookearon a Miuka.

Jorge Rey. Sofía Anró y Gina Buldorini. Lizardo Ponce.

Un desfile para ensamblar a la moda con el lifestyle

El jueves 12, “Hilo Rojo” en el Alcorta

Por tratarse de su novena edición, no caben dudas de que la iniciativa cumplió sus expectativas. Este jueves 12, el Alcorta Shopping volverá a celebrar su encuentro de moda, lifestyle y tendencias bajo la temática del “Hilo Rojo”, el nombre del desfile que desde las 18 recorrerá los tres niveles del shopping. A partir de las 17 comenzarán las activaciones de las marcas, y a las 21 será el cierre musical a cargo de FMK, seguido por un after party libre y gratuito con capacidad limitada para el público en Casa Paradiso.

El desfile en Alcorta Shopping.

Mariana Marx y Ana Paula Dutil, juntas en un evento

Las amigas, señaladas por la separación de Ortega y Prandi

Separada hace años de Emanuel Ortega, Ana Paula Dutil encontró en la escritora Mariana Marx a una amiga confiable que le aportó contención en un momento especial de su vida. Ana Paula incluso suele vivir en la fastuosa residencia de su amiga en Barrio Parque, pero la relación dio que hablar meses atrás cuando se involucró a Mariana como una de las supuestas terceras en discordia entre el cantante y Julieta Prandi. Marx desmintió esa versión y su vínculo con la exmodelo continuó sin alteraciones.

Mariana Marx. Ana Paula Dutil.

Juntas se las vio tardes atrás en el nuevo espacio artístico Little Red Door Club, escenario de la inauguración de la muestra “Nocturne: sueños poshumanos, mito y lo invisible”, propuesta que reúne a quince grandes referentes del arte argentino de distintas generaciones.

Valentina Barbier y la perfumería de autor

Presente en el lanzamiento de una joven fragancia francesa

Ya integrada al circuito social de Buenos Aires con o sin la compañía de su madre, Juliana Awada, Valentina Barbier elige muy bien las reuniones o eventos en los que dice presente. El mundo de la moda la atrapa tanto como a Juliana, y por eso no extrañó verla en el lanzamiento de tres nuevas fragancias de la marca francesa BDK Parfums en el local de Edition Privée.

Valentina Barbier.

Con el fundador y director crearivo de la maison, David Benedek, como anfitrión, “Tini” extremó su olfato para apreciar las nuevas propuestas de la Collection Studio: Stellar Silk, Oud Paradisio y Silver Ceremony. Y junto al resto de los invitados presenció la performance en vivo del diseñador Marcelo Giacobbe inspirada en esos tres perfumes.

Eva de Dominici, parte del universo Lagerfeld

Asistió a la apertura del primer local en Argentina

Fiel al estilo clásico en blanco y negro de Lagerfeld, con un elegante traje de dos piezas de pantalón negro y saco entallado, acompañado por una camisa blanca con lazo ancho anudado en el cuello, Eva de Dominici fue la invitada estelar a la apertura de la primera tienda de Karl Lagerfeld en la Argentina, ubicada en el Unicenter Shopping.

De Dominici, Fernández, Antonópulos, Medina Flores, Ardohain, Zámolo y Urzi.

Eva, al igual que otros invitados como Laurita Fernández, Monna Antonópulos, Fabián Medina Flores, Carolina “Pampita” Ardohain, Sofía Zámolo y Daniela Urzi, fue recibida con una alfombra rosa antes de sumergirse en una experiencia inmersiva inspirada en el mundo lúdico de Paris Hilton y en la reciente Paris Fashion Week.