Analía Maiorana sin filtro sobre Martín Terra: “dije él va a ser el padre de mis hijas”

En su paso por +CARAS (CARAS TV), el ciclo de entrevistas íntimas conducido por Héctor Maugeri, Analía Maiorana habló sin filtro sobre su historia de amor con Martín Terra, con quien estuvo casada 20 años y es el padre de sus dos hijas, Lola y Malena.

El ex marido de Maiorana —hoy esposa de Diego Santilli, el ex vicejefe de Gobierno porteño— es un personaje con historia propia. Martín Terra, cuyo apellido completo es Terra Vigil, fue un chef de moda que surgió a fines de los años ‘90 junto a nombres como Pablo Massey y Tommy Perlberger, aunque sin alcanzar la relevancia de sus colegas. Pertenecía a esa generación de cocineros que llegó después del “Gato” Dumas y antes de figuras como Donato De Santis o Narda Lepes. Además, es descendiente directo de Constancio Vigil, fundador de la mítica Editorial Atlántida.

Analía Maiorana y Martín Terra tapa de la Revista CARAS.

Analía Maiorana habló sin filtro sobre su relación con Martín Terra

Con Terra, Maiorana compartió dos décadas de vida y formó una familia. El 28 de abril de 1998 se casaron, un evento que quedó inmortalizado en la portada de la Revista CARAS. Al ver esa tapa en pantalla, Analía se emocionó: “Qué linda etapa. Vos sabés que yo veo eso y a mí eso me enamora. Dirás, ‘¿Cómo estás diciendo esto en el programa?’. Pero es como que digo, ‘Esto yo lo viví, esto fue otro amor’. Es como que fue un amor a primera vista, fue algo que dije: ‘Él va a ser el padre de mis hijas’”.

La empresaria y ex modelo explicó que su decisión fue completamente personal: “Fue una elección total, nadie me impuso nada. Yo ahí tenía casi 25 años. Yo quería empezar con una familia muy de chica por haber hecho tanto viaje afuera y tanto trabajar afuera. Entonces tenía esa necesidad y bueno, él me acompañó mucho también en mis momentos”.

Analía Maiorana.

La historia de Martín Terra también estuvo marcada por la polémica. Según consta en el expediente judicial que tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, y por testimonios de ex espías ante la Comisión de Inteligencia del Congreso, Terra fue parte de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) durante buena parte de la presidencia de Mauricio Macri. Además, habría integrado un grupo de seguimientos ilegales que incluyó a políticos, jueces, sindicalistas y periodistas. Entre las víctimas de esas operaciones se mencionó incluso al actual marido de Maiorana, Diego Santilli, lo que vuelve aún más complejo el cruce de sus historias personales.

El presente vínculo de Analía Maiorana con Martín Terra

Consultada por Maugeri sobre su relación actual con el padre de sus hijas, Maiorana fue sincera: “A ver, me encantaría que sea mejor. ¿Por qué no? Porque yo soy una persona que a mí no me gusta quedar con cosas ásperas en las relaciones. Pero bueno, de repente él vive ahora en otro país hace un tiempo, volvió a hacer una familia, tiene vínculo con sus hijas”.

Analía Maiorana y Martín Terra junto a sus hijas, Lola y Malena.

También confesó el peso de haber sido madre y padre al mismo tiempo: “Al estar afuera, mi rol fue mucho también de madre y padre, porque eso nos pasa a todas las mujeres separadas, ¿no? En definitiva, la madre siempre tiene otro rol, en mi caso fue así”. Y con humor, cerró: “Yo creo a veces en esas mesas cuando se vuelven a unir las familias de un lado o del otro… yo soy muy tana”.

Con estas declaraciones en +CARAS junto a Héctor Maugeri, Analía Maiorana recordó su historia de amor con Martín Terra, el chef de moda de los ‘90 y ex agente de la AFI, y dejó claro cómo hoy se vinculan tras 20 años de matrimonio y dos hijas en común.

MDP