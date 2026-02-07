Jeans con roturas y suéter con brillos: el look de Jimena Barón en su primera salida sin sus hijos

Jimena Barón disfruta de la llegada de su hijo Arturo, fruto de su amor con Matías Palleiro, y ahora de sus soñadas vacaciones junto a su familia. Tras pasar unos días en Quequén, donde suele veranear con el empresario, la actriz dejó ver en su red social que se encuentra en Estados Unidos con su pareja y sus hijos.

Jimena Barón compartió el particular look que eligió para su primera "salida de novios" con Matías Palleiro

Jimena Barón se encuentra en Miami junto a su pareja, Matías Palleiro, su hijo Morrison y el pequeño Arturo de seis meses. Lejos de la rutina, la artista compartió algunos instantes de esta escapada familiar que combina momentos de relax, risas y tiempo de calidad. En cada publicación que realizó en sus historias de Instagram se la observa distendida y feliz, enfocada en su maravilloso presente personal, pero lo que más llamó la atención de sus millones de seguidores fue un video donde muestra cómo se prepara para salir por primera vez sin sus hijos.

¿El motivo? Matías Palleiro la invitó a una salida romántica a solas. "Cuando volvés al ruedo después de tener un pibe", escribió Jimena Barón junto a un video donde la muestra en el baño del hotel maquillándose y preparándose para disfrutar con su amor de este plan que no dudó en aceptar.

Luego, Jimena Barón compartió los instantes previos a vivir una noche sin la compañía de sus pequeños. En el clip se la puede ver saltando y bailando mientras de fondo el televisor transmite un capítulo de Los Teletubbies. "Se viene el infantil arre", escribió la cantante con humor. Así, mostró que hasta último momento estuvo pendiente de entretener a su hijo más chico y enfocada en que se encuentre bien para poder salir sin preocupaciones.

Para esta importante ocasión, Jimena Barón eligió un look fiel a su estilo relajado y canchero, tal como se aprecia en el posteo que compartió con sus seguidores. La influencer optó por un outfit cómodo pero con impronta: top beige, sweater tejido tipo red en tono neutro y con brillos, pantalón de jeans de tiro alto y caída recta con roturas en las rodillas. Para sumar comodidad y un toque trendy, combinó las prendas con unas botas blancas.

Jimena Barón mostró su romántica y llamativa noche con Matías Palleiro en Miami

Jimena Barón se preparó con calma y entusiasmo para vivir una velada diferente con Matías Palleiro. Una vez listos, ambos se se dirigieron a un exclusivo restaurante de Miami, conocido por fusionar gastronomía de primer nivel con música y un clima ideal para una cita íntima. Según mostró en su red social, la propuesta fue perfecta para reconectar, charlar con calma y disfrutar de una noche soñada, lejos de las obligaciones cotidianas y el estrés diario.

"Atención, salieron los papis", escribió junto a una filmación que los muestra en la puerta del lugar y a punto de ingresar. Luego, se mostró cenando junto a él y por último, que se animó a subirse al escenario para interpretar su exitoso tema La Cobra. En encargado de mostrarla arriba de la tarima fue su pareja Matías Palleiro. "Jimena tomando el control del condado", expresó súper orgulloso al verla cantar en medio de muchas personas que se encontraban en el sitio.

De esta manera, el look de Jimena Barón en su primera salida sin sus hijos estuvo protagonizado por un pantalón de jeans con roturas y suéter con brillos, que acompañó con un cabello suelto y un maquillaje natural. Un estilismo descontracturado que la hizo brillar en una noche donde, además, pudo lucir su talento como cantante.