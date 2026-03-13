Andrea del Boca debutó en televisión con solo 4 años: cómo fueron sus primeros pasos como actriz

Andrea del Boca es una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, pero su vínculo con las cámaras comenzó mucho antes de alcanzar la fama. La actriz debutó en la pantalla chica cuando tenía apenas cuatro años, dando inicio a una carrera que, con el tiempo, la convertiría en una de las grandes protagonistas de las telenovelas del país. Criada en una familia profundamente ligada al mundo del espectáculo, su destino artístico parecía estar marcado desde muy pequeña. Su padre, el director Nicolás del Boca, fue una figura clave en ese recorrido inicial. Así, casi sin darse cuenta, Andrea empezó a crecer frente a las cámaras.

Andrea del Boca y su debut en la televisión cuando era apenas una niña

Sus primeros pasos como actriz se dieron en la televisión en blanco y negro, cuando participó en la serie “Nuestra galleguita”, donde interpretó a una niña sordomuda. Tenía menos de cuatro años y su talento llamó rápidamente la atención del equipo de producción. Según se cuenta, quien insistió en que la pequeña participara del proyecto fue el director Alejandro Doria, que además era su padrino artístico. En un principio, Nicolás del Boca no estaba convencido de que su hija comenzara a actuar tan temprano. Sin embargo, finalmente aceptó y ese pequeño papel terminó marcando el comienzo de una trayectoria que se extendería durante décadas.

Andrea junto a su papá, Nicolás del Boca.

Desde entonces, la presencia de Andrea del Boca en la televisión fue cada vez más frecuente. Con el paso de los años participó en distintos ciclos y programas infantiles que le permitieron ganar experiencia frente a las cámaras. Su naturalidad para actuar y su carisma hicieron que rápidamente se ganara el cariño del público. Aquella niña que empezaba a aparecer en pequeños papeles comenzó a consolidarse como una de las promesas más fuertes de la televisión. La exposición temprana también la preparó para enfrentar la fama que llegaría poco después.

Andrea del Boca y el éxito que la convirtió en una estrella infantil

El gran salto en su carrera ocurrió en 1973, cuando protagonizó la telenovela “Papá corazón”, donde interpretó a Pinina, una niña huérfana que vivía junto a su padre. La ficción fue un éxito rotundo en la televisión argentina y convirtió a Andrea del Boca en una de las actrices infantiles más queridas del momento. Gracias a ese papel logró llegar al hogar de miles de familias y consolidar su popularidad en todo el país. Incluso recibió el premio Martín Fierro como revelación por su trabajo en la pantalla.

Germán Palacios, Andrea del Boca y Gustavo Bermúdez, el elenco de Celeste

A partir de ese momento, su carrera no se detuvo. Andrea del Boca siguió protagonizando ficciones, primero como actriz infantil y luego como figura juvenil y adulta. Entre las telenovelas más recordadas de su trayectoria se encuentran Andrea Celeste, Los cien días de Ana, Estrellita mía, Celeste, Celeste siempre Celeste, Perla negra y Zíngara. Con el paso de las décadas se transformó en un ícono del género de las telenovelas, con éxitos que trascendieron fronteras. Pero todo comenzó cuando tenía apenas cuatro años y dio sus primeros pasos en televisión. Aquella pequeña actriz que debutó en blanco y negro terminaría convirtiéndose en una de las grandes estrellas de la historia de la TV argentina.