Soledad Pastorutti hace historia y lleva el folclore al Lollapalooza 2026: "Mañana será una cosa muy extraña"

El Lollapalooza Argentina 2026 está marcando hitos que quedarán en la historia de la música nacional, y uno de los más disruptivos tiene nombre propio: Soledad Pastorutti. En una profunda reflexión sobre sus 30 años de trayectoria, "La Sole" compartió su emoción ante un debut que rompe con todos los prejuicios del género: es la primera vez que una artista de folclore se sube al escenario del festival que define la cultura joven.

El folclore desembarca en el Lollapalooza 2026: Una apuesta histórica por parte de Soledad Pastorutti

Para muchos, ver el nombre de Soledad Pastorutti en el line-up del Lollapalooza fue una sorpresa, para ella, es la culminación de un proceso de evolución natural. "Mañana, como una cosa muy extraña y distinta, el Lollapalooza. Es la primera vez que un artista de folclore va a estar ahí", confesó la cantante.

Este movimiento no es casual. La industria musical de 2026 apuesta a la diversidad sonora, y la Pastorutti ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Su participación en el festival de San Isidro representa un puente generacional: es la oportunidad de que los "centennials" descubran la potencia de la música de raíz, bajo una estética renovada y un sonido potente que trasciende las fronteras tradicionales.

Soledad Pastorutti

30 años de carrera: Del poncho a la tendencia "Mujer Real"

La Sole recordó su reciente paso por Cosquín, donde celebró sus tres décadas bajo una lluvia torrencial que terminó convirtiéndose en un complemento épico. Pero más allá de los festivales tradicionales, lo que generó curiosidad es su cambio de imagen, un proceso que ella describe como algo orgánico pero desafiante.

"Me tocó ser famosa antes que tener toda esta información", explicó sobre su evolución estética. De la niña de 14 años que revoleaba el poncho sin saber maquillarse, a la mujer empoderada que hoy marca tendencia con looks sofisticados. La artista fue honesta sobre las dificultades de crecer bajo el ojo público, especialmente viniendo de un pueblo pequeño. "A los 14 años no sabía lo que era depilarse las cejas, no había una búsqueda de look. Lo que pegó de esa nena fue justamente la naturalidad", analizó.

A pesar de recorrer el mundo, Soledad Pastorutti sigue eligiendo volver a sus orígenes. "No me veía en la ciudad con el tráfico y los tiempos. Volver al pueblo me da la posibilidad de ser mamá y formar una familia", destacó. Esa conexión con Arequito y Los Molinos es lo que mantiene su identidad a salvo de las presiones del ambiente artístico.

Soledad Pastorutti

Esa autenticidad será su mayor activo en el escenario del Lollapalooza 2026. En un festival donde la imagen suele estar sumamente producida, la presencia de una artista que reivindica su origen rural y su madurez profesional es una apuesta disruptiva. Soledad Pastorutti llega al festival demostrando que no hace falta abandonar la raíz para ser tendencia, y que después de 30 años, su mejor versión es la que finalmente se animó a ser ella misma.

AM