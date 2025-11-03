Este domingo se llevó a cabo una nueva emisión de MasterChef Celebrity donde los participantes tuvieron que enfrentarse a nuevos desafíos culinarios. Una vez que los jurados brindaron la consigna de la noche, cada famoso puso manos a la obra para cumplir con las expectativas de los expertos en gastronomía. Al momento de pasar Germán Martitegui por la isla de Miguel Ángel Rodríguez, se generó un inesperado cruce al momento en el que el cocinero comenzó a guiar al humorista.

Germán Martitegui Vs. Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity

El vértigo y la vorágine que se enfrentan los concursantes una vez que encienden las hornallas de MasterChef Celebrity se traduce en nervios y tensión al momento de preparar los platos solicitados por el tridente experto en cocina. Sin embargo, lo que para muchos es de gran ayuda, para otros significa entorpecer sus planes. Este fue el caso de Germán Martitegui y Miguel Ángel Rodríguez: el empresario gastronómico se acercó hasta la zona donde el comediante estaba preparando la receta para supervisar que todo esté en orden.

Miguel Ángel Rodríguez | Twitter

Tal y como es la costumbre de los chefs, le brindó indicaciones para evitar errores comunes y, por ende, que el platillo no cumpla con el objetivo. No obstante, al actor no le simpatizó mucho las directivas de su supervisor. “No voy a hacer lo que me estás diciendo. Lo voy a hacer a mi manera”, lanzó sin pelos en la lengua dejando en claro que iba a hacer caso omiso a sus sugerencias.

En ese momento, todos se quedaron en silencio, un momento que en el que se pudo palpar la incomodidad del episodio. En este instante, Martitegui fiel a su estilo confrontativo y con nula tolerancia a lo que se sale de los protocolos, le lanzó una dura advertencia diciéndole que “le iba a salir todo mal”. Lejos de recapacitar o mostrar flexibilidad, el intérprete siguió con su postura firme descartando por completo el consejo no solo como acto de rebeldía, sino como un mecanismo para no perder su impronta en la cocina.

Germán Martitegui | Twitter

La explicación de Miguel Ángel Rodríguez para no seguir las indicaciones de Germán Martitegui

“Yo hago lo que quiero porque confío en mi intuición”, disparó el artista intentando defender su postura sin ser permeable a las enseñanzas de quienes saben de preparaciones. Pero, lejos de generar un clima ameno, el malestar en el estudio se potenció.

Finalmente, el jurado se retiró sin emitir comentario alguno con visible furia por la inesperada reacción de Rodríguez. “Él se fue enojado, pero yo cocino como siento. No me gusta que me digan todo el tiempo qué hacer”, sentenció.

Pese al visible enojo de Germán Martitegui, se generó un plot twist el jurado elogió el resultado final del plato de Miguel Ángel Rodríguez celebrando la variedad de “colores” y la técnica utilizada para la cocción de los ingredientes al punto tal que fue el mismo Germán que lo comparó con un afamado chef de origen francés, que fue pionero en crear su propia huerta y cocinar con sus vegetales. De esta manera, el tenso cruce sólo quedó en un picante y efímero ida y vuelta.

NB