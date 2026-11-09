Ángel de Brito compartió las fotos del final de su viaje en Madrid: "Siempre hay tiempo"

Ángel de Brito compartió nuevas fotografías del tramo final de sus vacaciones en Madrid, después de visitar distintas ciudades europeas. A través de Instagram, el conductor de LAM mostró parte de sus recorridos por la capital española, donde aprovechó los últimos días para conocer mercados tradicionales, monumentos históricos y algunos rincones populares entre los turistas.

Las imágenes ofrecen un repaso por diferentes momentos de su estadía, desde las calles concurridas del centro madrileño hasta una comida típica. Entre las postales aparecen lugares emblemáticos que eligió retratar con su teléfono.

Ángel de Brito y sus últimos paseos por Madrid: del Rastro a la Puerta del Sol

Ángel de Brito dedicó una de sus salidas a recorrer el Rastro, uno de los mercados callejeros más tradicionales de Madrid. En las filmaciones se observan numerosos puestos de ropa, accesorios y objetos usados, instalados bajo grandes toldos. Entre los visitantes aparecen vendedores que exhiben sus productos y personas que caminan por las calles rodeadas de edificios antiguos.

El tradicional mercadillo madrileño y la escultura del Oso y el Madroño.

El espacio comercial funciona los domingos y feriados, principalmente alrededor de la plaza de Cascorro y la calle Ribera de Curtidores. Su oferta incluye antigüedades, artesanías y prendas de segunda mano, además de artículos de colección. La variedad quedó reflejada en los registros, donde se distinguen percheros repletos de vestimenta y diferentes productos expuestos al aire libre.

Durante la caminata también enfocó el monumento dedicado a Eloy Gonzalo, conocido como el héroe de Cascorro. La cámara continuó hacia una fuente pública y después mostró la entrada de la estación de Metro La Latina, rodeada de peatones. La secuencia permitió conocer algunos sectores de este barrio, caracterizado por sus comercios y propuestas gastronómicas.

Otra construcción que apareció fue el Teatro La Latina, cuya fachada exhibía un cartel de la obra "El club de los poetas muertos", que permaneció en cartel hasta el 8 de noviembre. Hacia el final, el presentador registró una paellera con arroz y mariscos, incorporando una referencia culinaria a la serie de experiencias que compartió.

El siguiente registro tuvo como escenario la Puerta del Sol. Allí enfocó la escultura del Oso y el Madroño, uno de los símbolos más reconocibles de la capital española, antes de mover lentamente el teléfono para captar una vista panorámica. A su alrededor se observan visitantes sentados, grupos que conversan y personas que atraviesan el espacio público.

La figura de bronce fue realizada por Antonio Navarro Santafé e inaugurada en enero de 1967. Desde entonces se convirtió en una referencia turística del centro histórico. En el pedestal aparece la inscripción "50 años en Sol", un detalle que quedó visible al comienzo de la grabación y que recuerda el aniversario de su instalación.

El material también permite apreciar algunas de las construcciones que rodean esta concurrida zona comercial, donde confluyen restaurantes, tiendas y accesos al transporte subterráneo. Los edificios conservan características arquitectónicas de distintas épocas, mientras el movimiento de residentes y turistas ocupa buena parte de la escena.

Las vacaciones de Ángel de Brito por Europa antes de su regreso a la televisión

El itinerario de Ángel de Brito comenzó en Madrid durante octubre y continuó por Italia, Francia y Reino Unido. En Roma visitó distintos sitios históricos y realizó una parada en el Vaticano. Posteriormente se trasladó a París, donde conoció monumentos como la Torre Eiffel y la Catedral de Notre Dame, además de otros atractivos que fotografió durante su estadía.

Londres fue otro de los destinos elegidos. En una postal aparece sentado sobre los escalones del monumento a la reina Victoria, ubicado frente al Palacio de Buckingham. Lleva una campera negra, pantalón claro y anteojos oscuros. La imagen corresponde a la capital británica, con una de las esculturas del conjunto arquitectónico detrás de su figura.

También publicó una toma desde un edificio hacia una explanada bajo la lluvia. Sobre esa captura escribió "Primer día de lluvia. En todas las vacaciones", una observación que dejó registrada junto al paisaje urbano. El comentario aportó un detalle sobre las condiciones meteorológicas que encontró, aunque no precisó la ubicación exacta de esa escena.

Más postales europeas de Ángel de Brito.

De regreso a las fotografías madrileñas, eligió el blanco y negro para una serie de retratos personales. En uno aparece de perfil, con el cabello claro, anteojos oscuros y una campera abrigada. La Plaza Mayor ocupa el fondo de la composición, donde se distinguen las fachadas históricas y una de las torres del conjunto.

En otra toma posó desde un ángulo bajo frente al Hotel Europa, situado en las inmediaciones de la Puerta del Sol. La perspectiva permite observar la altura del edificio y su característico cartel. Ambos autorretratos presentan una estética diferente a los videos anteriores, centrados en el movimiento de los espacios públicos y las atracciones turísticas.

El descanso coincidió con importantes novedades en su actividad profesional. El 28 de octubre se confirmó la compra de Mandarina Contenidos y el canal de streaming Bondi por parte del Grupo Octubre. La operación abrió interrogantes sobre el futuro de LAM, uno de los programas producidos por la compañía, que actualmente se emite por América TV.

Ángel de Brito durante sus caminatas por el centro de Madrid.

Antes de viajar, el presentador había anunciado que se ausentaría durante varias semanas, por lo que Denise Dumas quedó al frente del ciclo. Tras conocerse los cambios empresariales, aseguró que escucharía las propuestas laborales cuando regresara y evitó confirmar cuál sería su destino televisivo en 2027.

Mientras espera retomar sus compromisos profesionales, Ángel de Brito eligió despedir su estadía en Madrid con una selección de fotografías y videos. El mercado del Rastro, los monumentos y los retratos personales completaron una nueva serie de recuerdos de sus vacaciones por Europa, que acompañó con una frase breve: "Siempre hay tiempo".