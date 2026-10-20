Ángel de Brito recorrió Madrid y compartió sus mejores fotos: de la Catedral de la Almudena a los rincones más encantadores de la ciudad

Ángel de Brito compartió parte de su recorrido por Madrid, donde visitó la Catedral de la Almudena y registró sus caminatas por la capital española. El periodista publicó fotografías y videos de los lugares que conoció, con la arquitectura como uno de los principales atractivos y una selfie entre las postales del paseo.

En sus redes, el conductor reunió escenas de calles transitadas y visitas a espacios culturales. Uno de los registros más detallados fue dentro de un templo, donde se detuvo en la decoración que se eleva sobre los bancos. Las publicaciones también permitieron seguir algunos tramos de las caminatas, con los comercios y los edificios residenciales alrededor.

Ángel de Brito visitó la Catedral de la Almudena

Ángel de Brito mostró la fachada de la Catedral de la Almudena en blanco y negro, con sus torres y la columnata central. Frente al edificio se ve a numerosos visitantes: algunos permanecen reunidos en pequeños grupos y otros atraviesan la explanada. La escena incorpora el movimiento de quienes recorren uno de los puntos más reconocibles de la capital.

La Catedral de la Almudena y el periodista durante su recorrido por Madrid.

El video del interior comienza en el pasillo central, entre las filas de bancos de madera. El piso combina figuras geométricas blancas y negras, mientras los vitrales aportan color al fondo del templo. Más arriba aparecen los arcos y las bóvedas decoradas, que también quedaron registrados durante la visita, junto con parte del órgano.

La catedral se encuentra sobre la calle Bailén, en el Madrid de los Austrias. Aunque su aspecto puede remitir a construcciones mucho más antiguas, fue terminada y consagrada en 1993. La primera piedra se había colocado en 1883, pero las obras atravesaron interrupciones y cambios de proyecto antes de que Juan Pablo II la consagrara el 15 de junio.

El comunicador también se fotografió al aire libre, con una campera azul oscura y anteojos de sol de marco negro. En esa selfie aparece con el cabello corto y claro, frente a un edificio de tonos rojizos. Su retrato se suma a las escenas del paseo, en las que predominan los lugares visitados y las calles por las que circuló.

El paseo de Ángel de Brito por San Miguel y Malasaña

Ángel de Brito incluyó entre sus publicaciones la entrada del Mercado de San Miguel, con el nombre del establecimiento visible sobre las puertas. La estructura de hierro y los paneles de vidrio son dos de sus características más reconocibles. En la parte superior se distinguen los adornos metálicos, mientras los cristales reflejan las construcciones de los alrededores.

El mercado abrió en mayo de 1916 como lugar de venta de alimentos y se transformó en un espacio gastronómico en 2009. Su historia forma parte del centro de la capital, donde conserva una de las muestras de arquitectura de hierro que destaca la oficina oficial de turismo. La postal compartida corresponde al exterior del establecimiento.

Una pintura religiosa y la entrada del Mercado de San Miguel.

En la selección hubo lugar para una pintura de temática religiosa, con una escena del descendimiento de Cristo. Alrededor del cuerpo aparecen varias figuras con vestimentas de colores intensos, dentro de un marco de madera de forma escalonada. La imagen incorpora una parada vinculada con el arte, además de las visitas a edificios y las caminatas.

Uno de los videos lleva escrita la ubicación “Malasaña, Madrid”. Allí se ve una calle flanqueada por viviendas de varios pisos, con balcones de hierro y comercios en la planta baja. Una moto roja se aproxima por la calzada y atraviesa la escena, mientras algunas personas continúan caminando por las veredas.

La zona está ligada a la movida madrileña de los años ochenta, el movimiento cultural que tuvo allí uno de sus epicentros. Hoy reúne cafés, tiendas y espacios culturales. Los registros del paseo muestran sus esquinas y los balcones de las viviendas, además de otro tramo de calle filmado con la cámara orientada hacia los pisos superiores.

Entre las publicaciones de Ángel de Brito, la Almudena tuvo un lugar destacado, con registros de su fachada y su interior. El paseo por Madrid también quedó documentado en escenas más breves, como el paso de una moto por Malasaña o los edificios que fotografió durante las caminatas.