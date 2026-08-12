Ángel de Brito habló como nunca de su vida privada: "Soy una persona muy discreta"

En el mejor momento de su carrera, Ángel de Brito (50) decidió dejar de lado su rol de entrevistador para dialogar sobre su vida y sus elecciones junto a Marcelo Polino.

En CARAS Glam, Ángel de Brito habló como nunca de su vida privada

“Estás como groso, ¿no? ¿Estás entrenando?”, le preguntó para romper el hielo el conductor de CARAS Glam. “Sí, estoy entrenando, hay que mantenerse”, devolvió de Brito en el inicio de una charla que dejó de todo.

Además de hablar sobre la TV actual, el éxito de los programas de streaming y de la cercana relación que mantiene con ciertas figuras, de Brito explicó por qué prefiere no mostrar su hogar, ni a sus seres queridos en los medios. “Yo soy una persona discreta. Y me parece que la gente que no es del medio sufre cuando se ve expuesta. No muestro mi familia, no muestro mis amigos, no tengo ningún secreto…”, aseguró.

Ángel de Brito y Marcelo Polino en Caras Glam

El conductor de LAM sumó su cuota picante en un divertido ping-pong con nombres propios: “Pampita era la piquetera cuando no nos pagaban en el ‘Bailando’. A ella la plata la pone loca”; “Con Susana (Giménez) se dio un vínculo muy extraño porque no compartimos casi nada. Ella me dice: ‘Te amo, te quiero’. Ahora que se operó me dijo: ‘Por favor, no lo cuentes que no quiero cámaras, no sé qué…’”.

De Brito también se refirió a su vínculo con Mirtha Legrand. “Todos la amamos. Soy amigo de su hija Marcela Tinayre. Cada vez que voy al almuerzo me dice: ‘Vos querés más a mi hija que a mí’. Viste que tiene esa cosa de celos... Me parece la estrella más importante, no sólo de acá. A nivel mundial no hay una mujer como ella”, remarcó.

“¿Vos elegiste un poco el trono que deja Jorge Rial?”, consultó Polino. “¡Yo se lo saqué al trono! Le robé la corona –respondió Angel– El otro día hablé porque lo dije en Bondi y él me lo agradeció. No tengo nada malo que decir de Rial como persona o colega. Después, sí he criticado un montón de cosas que hicieron en Intrusos; banquinazos que él también pegó, y frases muy desafortunadas con alguna de sus mujeres”.

Ángel de Brito

En cambio, el conductor sí fue tajante sobre Viviana Canosa: “Siempre me llevé bárbaro hasta que me echó, después nos peleamos, después nos amigamos... Cuando empezó con toda esta raíz de denuncias en El Trece, hablé con ella y me dijo: ‘Tengo pruebas, te las voy a mostrar, bla bla bla’. Nunca me mostró nada. Alguien le quemó el cerebro con este tema que fue muy feo”, opinó De Brito.

Fue un ida y vuelta imperdible en el que también mencionó a Carmen Barbieri, quien quedó “dolida” tras no ser invitada a su cumpleaños 50, el mes pasado. “Carmen nunca me invitó a comer ni una pizza... ¡Que me cocine un risotto o esas cosas que hace ella!”, remató con humor el conductor.

Producción: Alicia Blanco