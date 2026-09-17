Ángel de Brito compartió la intimidad del festejo por los 2500 programas de LAM

Ángel de Brito encabezó una celebración especial por las 2.500 emisiones de LAM junto a las panelistas, las conocidas “angelitas”, las “suricatas”, los cronistas y el resto del equipo de América TV. En las últimas horas, el conductor y otros integrantes del ciclo filtraron imágenes inéditas que revela cómo fue el festejo.

Así fue la fiesta de LAM, el programa que conduce Ángel De Brito

LAM comenzó su nuevo aniversario con una emisión especial de la mano de Ángel de Brito, quien destacó el recorrido del programa y su continuidad a lo largo de los años. Acompañado por sus compañeras de panel, De Brito celebró el crecimiento del formato y valoró el trabajo realizado tanto frente a cámaras como detrás de escena.

Ángel de Brito festejando 2500 programas con la producción de LAM//Instagram

La fecha coincidió, además, con el cumpleaños de Pepe Ochoa, integrante del equipo del programa. Durante la transmisión, sus compañeros le dedicaron un saludo y compartieron con él el festejo. De esta manera, la celebración por las 2.500 emisiones se convirtió también en una ocasión para agasajar a una de las figuras vinculadas al ciclo.

Ángel de Brito, Pepe Ochoa y el equipo de LAM celebrando 2500 programas al aire//Instagram

Luego del programa, el equipo de LAM continuó el festejo con una comida. En ese encuentro participaron el conductor, las panelistas y los integrantes de la producción, quienes brindaron por el aniversario y por el futuro del programa. El momento quedó registrado en distintas imágenes y videos que luego fueron compartidos en redes sociales. “Anoche festejamos los 2500 con todo el equipo. Estamos muy orgullosos de entretenerlos todos los días. Y ser los líderes después de 2500 veces”, escribió en sus redes sociales, De Brito.

Ángel de Brito y Fefe Flowers en la celebración de los 2500 programas de LAM//Instagram

También, el cronista Fefe Flowers publicó algunas postales de la celebración, donde se pudo ver a Ángel de Brito junto al panel y al resto del equipo, entre risas, brindis y canciones. Los presentes entonaron el feliz cumpleaños tanto por las 2.500 emisiones de LAM como por el aniversario de Pepe Ochoa. Junto a las imágenes, Fefe Flowers escribió un sentido mensaje de agradecimiento: “Feliz de celebrar LAM. Desde hace 10 años quería ser parte de este proyecto y hoy festejando 2.500 programas juntos por más chismes y del posta, posta. Gracias Ángel de Brito”.

Además, el logro fue destacado por América TV a través de sus redes sociales. Horas antes de la emisión especial, el canal publicó unas palabras dedicadas al programa y remarcó su importancia dentro de la televisión argentina. “Después de tantos años en el aire, LAM sigue haciendo historia y sigue siendo uno de los grandes referentes del espectáculo local”, expresó.

Ángel De Brito anunció el posible fin de LAM y explicó los motivos

En una entrevista con Fernanda Iglesias en "Fernanda al Hueso” por Love, Ángel de Brito indicó que LAM podría concluir en el 2027 cuando cumpla sus 12 años de emisión. Aunque el fin del programa, no implicaría el final de su carrera. “Lo tergiversaron todo lo que dije. Yo dije: Doce me parece ya un buen momento de cerrar LAM, no de cerrar mi contrato, ni con la productora, ni con el canal, ni dejar de hacer tele”, afirmó.

El conductor explayó que el desgaste del programa se refiere a la repetición de los temas. “Todos los días hablar de Wanda, hablar de Tini”, confesó y agregó que el recambio en el panel le dio vida al ciclo. “Al cambiar tanto elenco eso le da al programa un dinamismo que por ahí te lo hace distinto todos los días. No es lo mismo un panel que el otro”, explicó.

Ángel de Brito y los panelistas de LAM//Instagram

Ángel de Brito comenzó con LAM en el 2016 por las mañanas de El Trece, luego en el 2022 pasó a América con el mismo nombre pero en horario nocturno. El ciclo está cumpliendo 2.500 programas y según adelantó el conductor, el programa de espectáculo y ganador de dos premios Martín Fierro podría finalizar en el 2027.