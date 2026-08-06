Ángel de Brito se sinceró sobre su familia y la decisión de no abrir la puerta de su casa: "Yo nunca mostré nada de nada"

En una entrevista exclusiva para Caras Glam (Caras TV), el reconocido periodista de espectáculos Ángel de Brito se sinceró sobre su vida familiar y su decisión de mantener su intimidad lejos del foco público. Durante la charla con el programa conducido por Marcelo Polino, el líder de LAM (América TV) explicó por qué prefiere no mostrar su hogar ni a sus seres queridos en los medios, a pesar de ser una figura muy reconocida del espectáculo.

Ángel de Brito reveló por qué no muestra su casa

Antes de consagrarse como uno de los periodistas más influyentes del ambiente televisivo y mediático, Ángel de Brito estudió el profesorado de inglés y trabajó como docente particular y universitario. Su carrera en el periodismo comenzó en 1999 y desde entonces se desempeñó en diversos formatos: televisión, radio, jurado en reality shows y actualmente lidera el exitoso programa de espectáculos LAM en América TV, además de encabezar su programa de streaming en Bondi.

Ángel de Brito con Marcelo Polino en Caras Glam

Durante la charla con Marcelo Polino, De Brito reveló detalles de su renovado hogar. “Cambié los pisos, pintamos, baño, cocina, elegí los electrodomésticos, cambié las ventanas. Sí, con el mismo arquitecto lo hice yo, pero eso no la mostré porque es mi casa”, contó.

En esta línea, el conductor de LAM explicó el motivo de su decisión de no ventilar su intimidad: “Yo nunca mostré mucho nada. A mí no me gusta mostrar mucho mi casa. ¿Vos me conocés? Yo soy una persona discreta. Y me parece que la gente que no es del medio sufre cuando se ve expuesta”.

Ángel de Brito en Caras Glam por Caras TV

El periodista también fue enfático al hablar del contacto con la prensa fuera del trabajo cuando quieren hacerle una nota: “No muestro mi familia. No muestro a mis amigos. No tengo ningún secreto. Sea un móvil lo hago en un bar. Mi casa es un espacio mío y de mi familia”.

Ángel de Brito habló de su familia: "Seguimos para adelante"

En otro pasaje de la charla en Caras Glam, Ángel de Brito habló de su entorno y describió la situación con naturalidad y algo de optimismo. "Sí, todo en orden, todo tranquilo. Hay problemas como en todos lados, pero bueno, todo es solucionable, mientras haya salud, seguimos para adelante", señaló. Así, el periodista reconoció que, como cualquier otra familia, pueden existir dificultades, pero siempre hay voluntad para superarlas y priorizar el bienestar colectivo.

Finalmente, De Brito habló del gran festejo que hizo hace algunas semanas atrás cuando cumplió sus 50 años y aseguró que invitó a la gente que más aprecia a la celebración. “Solo gente que quiero mucho, amigos de la vida y amigos del medio que compartí muchas cosas”.

Ángel de Brito

Con estas declaraciones, Ángel de Brito reafirmó su postura sobre la exposición mediática, valorando la discreción y el cuidado de su entorno personal, a la vez que continúa siendo una figura destacada y respetada dentro del periodismo de espectáculo argentino. Su sinceridad permite comprender mejor a un profesional que sabe separar lo público de lo privado en un mundo donde la línea suele desdibujarse fácilmente.