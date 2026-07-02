La faceta desconocida de Ángel de Brito, lejos del periodismo: su nuevo proyecto de diseño y arquitectura

Si de periodismo de espectáculos se trata, Ángel de Brito es uno de los comunicadores que logró ganarse un lugar de referencia en el rubro. Sin embargo, tras consolidar su carrera en ese ámbito, el conductor de LAM (América TV) comenzó a explorar nuevos desafíos laborales. En ese contexto, desembarcó en un proyecto vinculado con el diseño de interiores y la arquitectura que lo tiene sumamente entusiasmado al punto tal que fue él mismo quien brindó la primicia de su nuevo emprendimiento.

Así es el nuevo proyecto de Ángel de Brito que lo une a la arquitectura

A través de su cuenta personal X (ex Twitter), Ángel de Brito invitó a su comunidad digital a “darle cariño” mediante un like a su canal de YouTube, Oki.Casas. En esta plataforma, el periodista de espectáculos mostró una nueva faceta vinculada a proyectos enmarcados en el diseño de interiores, la remodelación de espacios y la arquitectura.

El nuevo proyecto de Ángel de Brito | X

Para adentrar a los usuarios a esta nueva unidad de negocio inmobiliario, el conductor mostró el antes y el después de la reforma de un departamento compartiendo el trabajo invisible que hay detrás. “Lo difícil es mostrar todo el proceso. Detrás de cada proyecto suele haber cansancio, dudas y, sobre todo, mucho trabajo invisible. Se trata de animarse, de sostener un proyecto, incluso, cuando nadie entiende por qué”, remarcó frente a cámaras. En esta línea, reconoció: “Construir un espacio propio no es sólo una obra, también termina transformándote a vos”.

Fiel a su impronta creativa y a su constante interacción con el público, abrió una caja de preguntas y respuestas, al igual que suele hacer en su cuenta de Instagram con la sección "Ángel responde". "¿En qué momento te diste cuenta de que este proyecto podía convertirse en contenido?", fue la consulta que dio pie a que revelara cómo logró combinar dos de sus grandes pasiones: la comunicación y la arquitectura. “Desde el minuto cero pensé que podría hacer un buen contenido. Que me vean haciendo otra cosa a la que me ven en la tele o en mis propias redes”, explicó con sinceridad.

Para él, este camino significó tener cien por ciento presente la sistematización de las experiencias y de todo lo que concierne a su nueva meta como creador de espacios: “Entonces ahí fui planeando todo como hacer cada paso y registrando todo y después vino la obra que fue lo más complejo”.

El nuevo proyecto de Ángel de Brito | YouTube

Ángel de Brito contó cómo fue la elección por el rubro inmobiliario

Ángel de Brito afirmó que el creciente interés del público por las remodelaciones y los proyectos de diseño de interiores también se vincula con la posibilidad de materializar sueños postergados, una tendencia que cada vez genera más curiosidad en el público. En ese contexto, destacó que este nuevo proyecto representa un anhelo personal que había dejado en pausa durante años y que finalmente logró concretar. “Representa algo distinto. Algo que tenía ganas de mostrar, algo que me gustó toda la vida, que es la decoración, la remodelación, transformar espacios…”.

El nuevo proyecto de Ángel de Brito | YouTube

En ese sentido, mientras realizaba un house tour por las viviendas que remodela y diseña, fue relatando la complejidad que implica tanto la obra como el proceso de grabación del proyecto. “También desconectarme de lo que hago todo el tiempo. A pesar del estrés que lleva una obra, las peleas con los consorcios, las administraciones de algún proveedor o alguien que falla, me parece súper divertido y entretenido, algo distinto que me saca del trabajo diario”, explicó. Además, detalló la dinámica de producción detrás del contenido: “Seis meses de venir tres veces por semana y después unir todo el video final”.

Cabe destacar que De Brito había anunciado a principios de febrero los nuevos planes laborales que tenía para este 2026. Entre ellos, se destacó esta propuesta vinculada a la renovación de ambientes y el diseño de interiores. Así, en este segundo semestre del año, terminó de materializar un sueño que venía proyectando desde hacía tiempo.

El nuevo proyecto de Ángel de Brito | Instagram

De esta manera, Ángel de Brito dejó en claro que “esto es un camino que va a seguir”, reforzando la idea de que se trata de un proyecto con proyección y continuidad. Con esta iniciativa, el conductor reafirma su decisión de involucrarse de lleno en cada etapa del proceso creativo, posicionándose como el principal impulsor de sus propios proyectos y el arquitecto de su propia vida.