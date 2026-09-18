Los motivos por los que volvieron a internar a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes 18 de septiembre, apenas unos días después de haber recibido el alta médica. La conductora, de 99 años, había dejado el Sanatorio Mater Dei el pasado 13 de septiembre tras permanecer varios días bajo observación y tratamiento por un cuadro respiratorio bronquial vinculado a una bronquitis y un proceso gripal. Los médicos habían indicado que continuaría la recuperación en su domicilio, donde seguiría con los controles correspondientes.

A menos de una semana de su alta, Mirtha Legrand volvió a ser internada

La salud de Mirtha Legrand volvió a generar atención luego de que fuera internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei. La conductora, de 99 años, había recibido el alta médica el pasado domingo tras permanecer varios días bajo observación por un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal que motivaron su ingreso al centro de salud a comienzos de mes. Desde entonces continuaba con la recuperación en su domicilio y aún no había retomado sus actividades.

Mirtha Legrand

En las últimas horas, se conoció que la diva de los almuerzos, a menos de una semana de recibir el alta, ingresó nuevamente al nosocomio para recibir atención médica y permanecer bajo seguimiento profesional. La decisión se tomó luego de que los especialistas detectaran síntomas que requerían controles específicos y una evaluación más exhaustiva de su evolución clínica.

Más tarde, el Sanatorio Mater Dei difundió un parte médico oficial de Mirtha Legrand firmado por su director médico, en el que informó que la conductora había ingresado durante la tarde por presentar “un cuadro compatible con neumopatía”. El comunicado también indicó que permanecerá internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes. Además, la institución señaló que la familia agradece las muestras de preocupación y el respeto hacia la privacidad vinculada a la salud de la figura televisiva.

Nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

La información oficial agregó que, salvo cambios en el cuadro, el próximo informe médico será difundido el lunes. Por el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre los resultados de los estudios ni sobre los tiempos estimados de internación, mientras continúa el monitoreo de su estado general y la respuesta a los tratamientos indicados por los profesionales.

El motivo por el que Mirtha Legrand fue internada nuevamente

A la información oficial se sumaron detalles aportados por fuentes consultadas por la revista CARAS. Según señalaron, el cuadro estaría relacionado con un virus sincicial respiratorio, una infección que suele afectar especialmente a niños pequeños y adultos mayores y que puede derivar en complicaciones respiratorias de distinta intensidad. Por esa razón, el seguimiento resulta clave para controlar la evolución de los síntomas y prevenir dificultades respiratorias. "Un virus sincicial respiratorio suele derivar en bronquiolitis o neumonía y que afecta a niños o ancianos”, explicaron.

Mirtha Legrand

La nueva internación ocurre mientras Mirtha Legrand atravesaba la recuperación del cuadro respiratorio que había motivado su ingreso anterior. Por el momento, la conductora permanece bajo observación médica en el Sanatorio Mater Dei, donde continúa realizándose estudios y controles para determinar la evolución de su estado de salud. La expectativa ahora está puesta en el próximo parte médico, que permitirá conocer mayores precisiones sobre su respuesta al tratamiento y los pasos a seguir en los próximos días.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand atraviesa por estas horas una nueva instancia de seguimiento médico luego de haber retomado controles relacionados con su cuadro respiratorio. La conductora permanece bajo observación en el Sanatorio Mater Dei mientras los especialistas avanzan con los estudios y tratamientos indicados, a la espera de nuevas precisiones sobre su evolución

VDV