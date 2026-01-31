Ángel de Brito: "Me hicieron un piquete todos los humoristas de Videomatch"

Ángel de Brito abrió una vez más el debate sobre los límites del humor y los cambios de época. El conductor de LAM se sinceró durante una charla con Campi en Bondi Live y reflexionaron sobre cómo mutó el humor en la televisión argentina a lo largo de los años. Incluso, el conductor recordó un tenso momento que vivió con los humoristas de Videomatch.

Ángel de Brito recordó el enojo de los humoristas de Videomatch

En medio de la entrevista, Ángel de Brito recordó un episodio con un grupo de humoristas que desató un escándalo. Según contó, sus críticas al contenido de Videomatch, uno de los programas más importantes de la TV de los 90, no cayeron nada bien entre los integrantes del ciclo. "Me hicieron un piquete todos los humoristas de Videomatch que duró meses", lanzó el líder de LAM (América TV), dejando en claro que el enojo fue generalizado.

Ángel de Brito

Durante el programa, el periodista explicó que su mirada siempre fue crítica frente a ciertos códigos que estaban naturalizados en aquella época. "El humor de Videomatch, como el de CQC u otros programas, era muy discriminador. Era misógino, homofóbico, discriminador. No me gustaba, no me hacía reír", reflexionó. Si bien reconoció que algunos sketches le resultaban graciosos, marcó una diferencia clara entre artistas.

“Existían Gasalla, Pinti, el humor que hacía vos, Miguel Ángel Rodríguez", señaló Ángel y comparó los programas de Mario Pergolini y Marcelo Tineli con otros referentes del humor. Por su parte, Campi dijo: "Eso era nuestra sociedad. No hay algo que represente mejor una sociedad que '¿de qué se ríe esta gente?'. Los que marcaban agenda éramos nosotros, lo popular”.

Ángel también aclaró que su crítica no iba dirigida únicamente a los humoristas, sino que tenía como principal destinatario a Marcelo Tinelli, conductor del ciclo. "Gracias a Dios, todo eso cambió. El problema es que pasan 30 años y nos seguimos riendo de lo mismo", aseguró a Campi.

Por último, el cómico elogió la postura de Ángel de Brito al criticar a los humoristas. "A mí me gustó que te la bancaste", le confesó Campi mientras que el comunicador aclaró: "Mi crítica básica era hacía Marcelo no a quien trabajaba".

Marcelo Tinelli en Videomatch

Así, entre recuerdos, autocrítica y elogios cruzados, la charla dejó en evidencia que el humor no es ajeno al contexto social ni al paso del tiempo. Con una mirada filosa pero honesta, Ángel de Brito volvió a poner sobre la mesa una discusión que sigue vigente: qué cosas cambiaron de verdad y cuáles todavía se siguen naturalizando.