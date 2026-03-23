La historia de amor de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso: del ruego desesperado para que vuelva a Rosario al ultimátum que los unió

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso protagonizan una de las historias de amor más comentadas del fútbol argentino. Su relación, que comenzó con un gesto inesperado y se consolidó con un ultimátum que marcó el rumbo de sus vidas, refleja cómo la perseverancia transformó un encuentro casual en un vínculo de más de 15 años.

El inicio de la relación de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, que se fortaleció por un ultimátum

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso iniciaron una historia de amor que tuvo como escenario Rosario y que pronto se convirtió en un vínculo capaz de acompañarlos en cada etapa de la vida. Entre gestos que marcaron el comienzo y decisiones que definieron el rumbo, la pareja fue construyendo una relación que se consolidó con el tiempo.

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

Según contó la agente inmobiliaria durante una entrevista con Marley en Por el Mundo (Telefe), la historia comenzó en Rosario, ciudad natal del delantero. En aquel entonces, el Fideo ya destacaba por su talento, pero aún no se convertía en la destacada figura del fútbol argentino que es en la actualidad.

El vínculo que los unió inició en 2009, cuando Jorgelina Cardoso le mandó un mensaje a Ángel Di María por Messenger pidiéndole que regrese a Rosario Central, club del que ambos son hinchas. “Le mandé un mensajito pidiéndole que vuelva a Rosario Central”, recordó sobre el primer acercamiento de ambos.

La distancia parecía un obstáculo insalvable, pero las charlas se volvieron cada vez más frecuentes. "Su prima es amiga mía de la secundaria. Así que empezamos a charlar mientras él ya llevaba dos años viviendo en Lisboa, hasta que me dio el ultimátum y viajé a conocerlo; me apuró y me fui" contó la agente inmobiliaria.

Del ultimátum al nacimiento de sus hijas: La historia que unió a Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

Al poco tiempo de que Jorgelina Cardoso se trasladara a vivir con Ángel Di María, ambos se mudaron a España, cuando él pasó a ser jugador del Real Madrid. Su amor se consolidó en 2011, cuando dieron el sí frente a más de 200 invitados en la Catedral de Rosario. La celebración, organizada por Claudia Villafañe, fue una fiesta cargada de amor, amistades y emoción.

El casamiento de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

Dos años más tarde, en 2013, la pareja enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando su primera hija, Mía, nació de manera prematura. Esta situación marcó un punto de inflexión para ambos, ya que los médicos solo les dieron el 30% de probabilidades de que pueda vivir.

Anteponiéndose a todo pronóstico, la primera hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso salió del hospital semanas después. En 2017 llegó Pía, la segunda hija, completando la familia que tanto soñaron juntos. “Somos muy compañeros, ahí está el secreto. Somos un poco más que marido y mujer, somos muy unidos”, explicó la influencer en la entrevista con Marley.

Mía, Pía, Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso construyeron una historia de amor que nació de un ruego desesperado y se consolidó con un ultimátum que los unió. Desde aquellos primeros mensajes hasta el día en que dieron el sí, su relación atravesó distancias, mudanzas y desafíos que fortalecieron un vínculo que hoy lleva más de 16 años.

VDV