La China Suárez y Mauro Icardi reciclaron la decoración navideña que dejó Wanda Nara en Turquía

La China Suárez abrió en sus redes sociales las puertas de su casa en Turquía para mostrar cómo dejó listo el hogar familiar para recibir la Navidad. Con una serie de historias en Instagram, la actriz compartió el proceso de armado, los detalles del árbol y la reacción de sus hijos. Sin embargo, mientras ella se enfocaba en la magia navideña, los usuarios en redes sociales encontraron otro dato que se volvió tema del día: muchos de los adornos que lucen en su casa serían los mismos que Mauro Icardi utilizaba en las celebraciones navideñas junto a Wanda Nara.

Todo comenzó cuando empezó a circular un collage comparativo. En una de las imágenes se ve la repisa de una chimenea decorada con osos, ramas de pino y piñas, junto a un retrato en blanco y negro de Mauro e incluso de Wanda. Sobre esa foto, los internautas sumaron un recuadro con la frase “yo gané”, mientras en la parte inferior incluyeron una captura de la antigua decoración de la empresaria, donde aparece un muñeco de Papá Noel idéntico al que Icardi sostiene hoy en su set navideño turco.

Otra de las fotos que alimentó el análisis de los internautas muestra a Mauro posando con un enorme Papá Noel. Detrás del futbolista se distingue nuevamente el mismo retrato que compartía con Wanda, un detalle que no pasó desapercibido para nadie. Para remarcar la coincidencia, un texto superpuesto señala que se trata del mismo adorno que aparecía en la casa que la empresaria decoraba cada año.

Las redes sociales estallaron con las comparaciones

La comparación más comentada, sin embargo, fue la que enfrentó dos escenas casi calcadas: de un lado, Wanda con un árbol blanco acompañado por un cartel “Ho Ho Ho”; del otro, los hijos de la China subiendo una escalera en cuya esquina se aprecia un árbol con el mismo cartel en la base. Líneas y recuadros marcaron los parecidos, y las redes hicieron el resto con memes y comentarios irónicos.

Mientras tanto, la China Suárez siguió compartiendo la intimidad de su ambientación festiva. En el living se destaca un árbol de gran tamaño, cargado de moños de terciopelo, guirnaldas luminosas y esferas brillantes. A su alrededor, muñecos temáticos —cascanueces, peluches y figuras invernales— completan la escenografía. En uno de los momentos más tiernos, sus hijos entran a la casa y observan la decoración con los ojos muy abiertos, agradeciendo entre suspiros. “Mi deseo es que nunca dejen de agradecer”, escribió la actriz, acompañando el video con un mensaje que resumió lo que para ella sí importa en esta historia.