Rocío Marengo se mostró internada con un mensaje esperanzador: "Bebito te esperamos"

El viernes 28 de noviembre Rocío Marengo debió ser hospitalizada y rápidamente se generaron diversas especulaciones en relación con el estado de su embarazo, trascurriendo la semana 33 de embarazo. Tras los fuertes rumores, fue la protagonista quien terminó con las conjeturas respecto a su salud y la de su hijo.

“Con bebito estamos haciendo un reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto. Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila. Serán unos días más y a casa a ultimar detalles para recibirlo con todo el amor”, expresó en Instagram. Con el trascurso de los días, la mediática mostró cómo pasas sus momentos de internación y este lunes dejó en evidencia quién es la persona que la acompaña.

Rocío Marengo se mostró desde su internación

En junio pasado, Rocío Marengo anunció que espera su primer hijo con Eduardo Fort, lo que se transformó en una feliz noticia en el mundo del espectáculo debido a que la mediática había expresado en diversas ocasiones su gran deseo de convertirse en madre, por lo que al momento que trascendió públicamente su internación de urgencia se generó gran preocupación.

Fiel a su estilo, la exvedette se comunicó con sus seguidores mediante su Instagram e informó que tanto ella como su bebé se encuentran en buen estado, sin embargo, necesita de un monitoreo médico para evitar un parto prematuro, de allí el motivo de la internación. Por el momento, no expresó el tiempo que deberá permanecer hospitalizada.

En esta línea, Rocío decidió mostrar detalles de su internación. Lo hizo este lunes con un video que compartió en Instagram, en el expresó que se despertó a las 6:00 am luego de un "patadón" que le dio su hijo desde la panza, además mostró a Eduardo Fort durmiendo a su lado, expresando que contaba con la mejor compañía y agregó: "Bebito te esperamos con mucho amor".

Pero esta publicación tuvo una perlita: la futura mamá se confundio y lo compartió como publicación, y no como storie. Al darse cuenta de esto, no dudó en reaccionar: "Era para subir a la historia, y se me subió al reel. Pero veo muchos lindos mensajitos, asi que me da lástima borrarlo". Y agregó: "Con los corazones borré a Edu que está acá al pie del cañón bancando todo y más". Y cerró con un mensaje para su hijo: "Bebito te esperamos con mucho mucho amor. Te amamos, mamá y papá".

De esta forma, Rocío Marengo llevó tranquilidad a sus seguidores para dejar en claro que su estado de salud es óptimo y está enfocada en el cuidado de su bebé.