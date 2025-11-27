Así es la casa de Rocío Marengo y Eduardo Fort: estilo clásico y lujoso, pero sin resignar la armonía

La espera del primer hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort se vive con mucha ilusión, y parte de esa dulce espera incluye imaginar el crecimiento del bebé en un entorno cuidado hasta en el más mínimo detalle. La pareja eligió continuar su vida familiar en la propiedad que comparten desde hace años, una casa amplia y de estética refinada que combina lujo, funcionalidad y armonía con el entorno natural.

En los últimos meses, Rocío comenzó a mostrar algunos rincones del hogar a través de sus redes sociales, dejando ver un espacio que no solo es acogedor sino también sofisticado. La vivienda se convierte en un verdadero refugio, donde lo moderno y lo clásico conviven de manera equilibrada, anticipando un clima ideal para criar a su primer hijo en común.

Rocío Marengo y Eduardo Fort

Así es la lujosa casa de Rocío Marengo y Eduardo Fort: estilo clásico, sutil y armónico

La vivienda de Rocío Marengo y Eduardo Fort refleja perfectamente la etapa de plenitud que atraviesan como pareja y futura familia. De estilo clásico con toques contemporáneos, la casa se distingue por una ambientación elegante, luminosa y sumamente armoniosa, ideal para acompañar el crecimiento de su hijo con calma y belleza.

El living-comedor es uno de los espacios más destacados de la propiedad. Con pisos de madera lustrada y una paleta en tonos neutros, ofrece una atmósfera cálida y sofisticada. La decoración se apoya en muebles tapizados en tonos beige y gris perla, respaldos capitoné y detalles en metal dorado que elevan el estilo sin caer en excesos. Los cuadros, lámparas de cristal y flores frescas terminan de definir una estética pulida y femenina.

El living-comedor de Rocío Marengo

La cocina, por su parte, se presenta como el corazón funcional del hogar. De concepto semiabierto, cuenta con alacenas en tonos claros, electrodomésticos de última generación y una isla central que permite tanto la preparación de recetas como momentos compartidos en familia. Marengo, amante de la cocina, ya mostró varias veces este ambiente en sus redes, siempre sonriente y con delantal, anticipando que será un rincón clave en esta nueva etapa de su vida.

La cocina de Rocío Marengo

La habitación principal mantiene el mismo estilo sobrio y delicado que el resto de la casa. La cama con respaldo alto, los tonos tierra y los textiles suaves generan un ambiente sereno, ideal para el descanso. Allí predominan los detalles en rosa empolvado y gris piedra, aportando un toque romántico sin estridencias.

El vestidor de la modelo, por su parte, combina elegancia y funcionalidad con un diseño moderno en tonos blancos que maximiza la organización. Cuenta con estanterías abiertas, cajoneras amplias y sectores específicos para colgar ropa. Este ambiente tiene un piso de madera cálido y un estilo minimalista que resalta cada detalle.

La habitación y el vestidor de Rocío Marengo

El exterior de la casa de Rocío Marengo y Eduardo Fort

En el exterior, la casa cuenta con un parque arbolado, piscina y un deck con camastro que invita a disfrutar del atardecer. Este entorno natural, junto con el diseño cuidado de cada rincón, convierte la propiedad en un verdadero oasis íntimo y familiar.

El parque de Rocío Marengo

Con esta residencia como escenario, Rocío Marengo y Eduardo Fort se preparan para vivir una de las etapas más felices de sus vidas. La combinación de estética clásica, funcionalidad y calidez emocional convierten esta casa en el espacio ideal para dar la bienvenida a su hijo y construir nuevos recuerdos en familia.