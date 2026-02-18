El terrible mensaje de Angie Fort, la hija de Eduardo Fort, con un claro destinatario: "Cómo me trató la vida"

Angie Fort, la hija menor de Eduardo Fort y Karina Antonialli, volvió a llamar la atención en sus redes sociales. En esta ocasión, la adolescente compartió un posteo que causó revuelo y fue interpretado por sus miles de seguidores como una indirecta a momentos personales que debió atravesar.

Angie Fort, la hija de Eduardo Fort, llamó la atención con un contundente posteo

Previa a su relación con Rocío Marengo, Eduardo Fort se casó con Karina Antonialli y tuvo tres hijos. Uno de ellos es Angie, la hermana melliza de Pietro. La adolescente sigue los pasos de su prima Marta Fort y se animó a mostrarse en redes sociales como una verdadera influencer.

Al parecer, su red social favorita en Tik Tok y es allí donde despliega todo su faceta artística. En varias publicaciones, compartió sus outfits, su pasión por los trends de moda y hasta dejó ver la relación que tiene con su padre. De hecho, la joven también se mostró cercana a Rocío Marengo y junto a su hermanito, Isidro. En su más reciente video, Angie Fort no deja ver su buen vínculo familiar o sus pasos de baile sino que lanzó una llamativa frase que generó fuertes repercusiones en las redes sociales.

Angie Fort

El picante mensaje de Angie Fort, la hija de Eduardo Fort,

"Orgullosa de mí porque a pesar de cómo me trató la vida, nunca lo usé como excusa para hacerle mal a otra persona", escribió Angie Fort junto a un video donde se la puede ver bailando una canción de Danny Ocean y luciendo un look casual compuesto por un top blanco con mangas cortas y escote en V, y un short de jean en color azul.

Sin comentar nada más, la jovencita de 16 años abrió un abanico de dudas sobre qué le pasó, a quién está dirigido su posteo y por qué decidió subirlo. A las pocas horas, sus seguidores dejaron sus "likes" y comentaron con mensajes positivos. Cabe recordar que sus padres se separaron en 2014 cuando ella tenía a penas 4 años y al principio la ruptura atravesó por turbulencias mediáticas. Al ser menores, tanto ella como sus hermanos fueron cuidados por sus padres y crecieron con bajo perfil.

Si bien en la actualidad, Angie Fort se muestra súper compincha con su padre y con su nueva pareja, Rocío Marengo, y feliz por la llegada de su hermanito Isidro, la realidad es que ella habla de cosas que vivió en el pasado y que de algún modo la terminaron afectando. El término "a pesar de cómo me trató la vida" da a entender que habría atravesado por malos y duros momentos. De esta manera, la indirecta de Angie Fort, la hija de Eduardo Fort y Karina Antonialli, en Tik Tok no pasó desapercibido por los usuarios y provocó especulaciones.