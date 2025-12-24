Tras el escándalo familiar, Mica Tinelli reveló cuál es su deseo de Navidad

Este año, la familia Tinelli quedó envuelta en un escándalo luego de que Juanita, la hija menor de Marcelo Tinelli, publicara una serie de videos en redes sociales con graves acusaciones contra el conductor. Semanas después de las tensiones familiares y a horas de la Navidad, Mica Tinelli compartió un emotivo mensaje que no pasó desapercibido.

Mica Tinelli reveló cuál es su deseo de Navidad

Mica Tinelli, la hija mayor de Marcelo Tinelli, utilizó sus historias de Instagram para expresar cuál es su deseo en estas fiestas. En la previa de Nochebuena, la influencer y empresaria publicó un mensaje conmovedor mensaje, en medio del escándalo familiar que salió a la luz a comienzos de noviembre.

El posteo de Mica Tinelli

"Querido Santa: quiero paz mental, gozar el presente, perdonarme y amarme, y agradecer en todo momento", decía el posteo que compartió. La imagen, replicada de una cuenta vinculada a la astrología, dejó entrever cuáles son las prioridades personales de Mica de cara a este 2026, con un tono sensible y artístico.

Mica Tinelli

Cabe recordar que, tras las graves acusaciones de Juana Tinelli —quien realizó sus publicaciones luego de denunciar que había recibido amenazas de muerte—, Mica Tinelli se mostró cercana a su hermana Micaela y a su madre, Soledad Aquino. Ambas salieron a defender a Marcelo Tinelli en distintos medios. Días después de que la tensión familiar se hiciera pública, la diseñadora decidió viajar a España, donde pasó unos días de descanso acompañada por amigos, alejándose del foco mediático.

Qué pasó entre Juana y Marcelo Tinelli

Después de años de mantenerse alejada de la exposición mediática, Juanita Tinelli sorprendió al compartir un extenso comunicado el pasado 1 de noviembre. En su mensaje, la joven de 22 años explicó que durante mucho tiempo eligió callar "por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad", pero que llegó a un punto en el que el silencio dejó de ser una opción.

Una de las frases más impactantes de su carta fue cuando reveló que había sido amenazada de muerte. "Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé", escribió. Además, aclaró que no buscaba confrontación ni generar odio, sino poner límites desde el amor y el cuidado personal.

Marcelo Tinelli y Juana Tinelli

Su posteo dejó a la vista las tensiones familiares que atravesaron en los últimos años y, según sus hermanas y su papá, los tomó por sorpresa. Fue por eso que, días después, el conductor lanzó un comunicado en el que confirmó que debía alejarse de los medios para "ocuparse de su familia". De esta manera, Marcelo Tinelli resolvió abandonar su programa de streaming en Carnaval para reconstruir el vínculo con su hija y retomar su trabajo en 2026.