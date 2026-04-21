La "tensa" negociación entre Anita García Moritán y su hermano, Benicio: "Quiero dinero"

Anita García Moritán protagonizó una “tensa” negociación con su hermano, Benicio Vicuña, en una escena familiar que sorprendió a todos. Lo que comenzó como un simple juego se transformó en un intercambio lleno de ocurrencias, donde cada propuesta sumaba nuevas alternativas y dejaba ver la firmeza de la pequeña en defender su postura.

Anita García Moritán protagonizó una “tensa” negociación con su hermano Benicio Vicuña

Anita García Moritán fue parte de una “tensa” negociación con Benicio Vicuña que se convirtió en el centro de una divertida situación en casa. La escena mostró cómo ambos hermanos desplegaron distintas estrategias para convencer y resistir, en un ida y vuelta que terminó revelando un desenlace inesperado.

Anita García Moritán

En las últimas horas, Pampita compartió una serie de videos en su cuenta de Instagram donde se la podía ver disfrutando de un momento junto a sus dos hijos. Pero el detalle que más le llamó la atención a sus seguidores fue la postura de la más pequeña ante los intentos de su hermano por negociar por un huevito de sorpresa.

La situación comenzó cuando Benicio Vicuña intentó convencer a su hermana de intercambiar su huevo de Pascua por algunos juguetes y sorpresas. Con entusiasmo, le mostró una canica y otros objetos, buscando que Anita García Moritán aceptara el trato. Pampita, sumándose al juego, reforzó la idea de su hijo. Sin embargo, la respuesta de la niña fue clara: “No, ya tengo”.

Anita García Moritán y Benicio Vicuña

Lejos de rendirse, el hijo de Benjamín Vicuña insistió en que la canica que le estaba dando estaba muy buena y que podía traer más juguetes para intercambiar La niña, firme en su postura, retrucó: “No me gusta porque es de Messi”. El intercambio se volvió cada vez más creativo, con el niño ofreciendo pulseras, muñecos y distintos objetos, mientras su hermana repetía que no estaba interesada.

“Quiero dinero”: la desopilante frase de Anita García Moritán mientras negociaba con su hermano, Benicio

En medio de la negociación, Anita García Moritán sorprendió con una desopilante frase que generó risas: “Quiero dinero”. Ante esto, Benicio Vicuña, ya cansado por las negativas, insistió: “Probá, Ana”. Pampita reaccionó con humor y le pidió que pensara en algún juguete que pudiera interesarle. La pequeña, sin dudar, respondió que quería dinero para comprarse “50 juguetes”.

Entre risas por las palabras de su hermana, el adolescente continuó ofreciendo alternativas, convencido de que podía lograr el intercambio. “Esto vale más que dinero”, dijo al mostrar una pulsera, mientras la modelo lo apoyaba. “La muñeca esa es divina, es de Mi villano favorito. ¿Qué decís, Ana?”, continuó la presentadora.

La negociación se extendió y en un momento Anita García Moritán terminó llorando, defendiendo su huevo con determinación. Benicio, en un último intento, le ofreció dinero, lo que sorprendió a Pampita. Finalmente, la discusión encontró un cierre cuando la pequeña aceptó compartir y repartir la sorpresa con su hermano.

Pampita, Benicio, Veltrán Vicuña y Anita García Moritán

Anita García Moritán protagonizó una “tensa” negociación con su hermano, Benicio, en una escena que se convirtió en el centro de atención dentro de la familia. El episodio mostró cómo un simple juego derivó en un intercambio lleno de ocurrencias y propuestas, donde cada uno defendió su postura hasta llegar a un desenlace compartido.

VDV