De Matilda Salazar a Sarah Burlando y Ana García Moritán: los mini looks que son tendencia en este otoño 2026

Matilda Salazar, Sarah Burlando y Ana García Moritán lucieron estilos diferentes y marcaron tendencia en este otoño 2026. Siguiendo los pasos de sus madres, las niñas cobraron protagonismo con los mini looks en sus redes sociales y recibieron miles de elogios.

Matilda Salazar, la reina del rosa

Matilda Salazar, la adorable hija de Luciana Salazar, deslumbró con un look con el rosa como protagonista. Según mostró su mamá en su cuenta de Instagram, el outfit combina una campera bordó, perfecta para las bajas temperaturas, con una chomba bicolor en rosa pastel y blanco, aportando un toque divertido y fresco.

Matilda Salazar

Para completar su conjunto, la mini influencer usó un pantalón también en rosa que combinó con zapatillas blancas, logrando un estilo armonioso que refleja su energía y ternura.

Elegancia en gris, la elección de Pampita para Ana García Moritán

A diferencia de Matilda Salazar, Ana García Moritán, la hija de Pampita y Roberto Moritán, brilló con la sencillez sofisticada de un conjunto en tonos neutros. Saco gris y pollera a juego le dieron un aire elegante pero cómodo, ideal para un paseo en familia.

Ana García Moritán

La elección de estos colores que Pampita eligió para su hija son imprescindibles tanto en otoño como para invierno y el conjunto es especial para cualquier tipo de salida familiar. Cabe mencionar que la modelo y conductora mostró el atuendo de su hija en un día soleado, de juego y de paseo.

Sarah Burlando, estilo y dulzura en un paseo

Finalmente, Sarah Burlando, la hija de Burlando y Baby Franco, combinó comodidad y delicadeza en su look. La pequeña llevó una camiseta de mangas largas con cuello de puntilla, que sumó un toque de sofisticación, junto con una pollera negra, medias y zapatos del mismo tono.

De esa manera, Matilda Salazar, Ana García Moritán y Sarah Burlando demostraron la moda infantil para este otoño 2026. Los tres looks si bien, son diferentes marcaron tendencia en estos días y demostraron las diferentes opciones que se puede usar para en esta temporada.