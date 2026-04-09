Anna del Boca le contestó a su padre Ricardo Biasotti: "Es macabro lo que están haciendo"

La aparición pública de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) reavivó un conflicto familiar entre su hija Anna del Boca y su padre, Ricardo Biasotti. A comienzos de esta semana, el empresario habló a corazón abierto en el Senado donde aseguró que la artista tiene "recuerdos implantados" en su infancia lo que lo llevó a perder todo tipo de contacto con la joven. Ante esto, fue la propia joven quien salió a confrontar los dichos públicos de su padre y reafirmó la denuncia por abuso sexual que había realizado años atrás.

Anna del Boca muy dura con Ricardo Biasotti

En una entrevista por streaming que le concedió a Georgina Barbarossa en su programa matutino A la barbarossa (Telefe), Anna del Boca fue al hueso ante las declaraciones en el Congreso por parte de su progenitor, Ricardo Biasotti. En este marco, resaltó la legitimidad de lo que vivió en su niñez y arremetió contra las acusaciones por presunta manipulación del entorno de la joven, en especial de su mamá Andrea del Boca.

Andrea del Boca y Ricardo Biasotti | Instagram

Según las propias palabras de la intérprete, fue ella misma la que decidió cortar el vínculo con el empresario y lamentó que se sume a lo que calificó como “circo mediático”. "Fíjense quién expone esta situación, y a mí, de vuelta. Yo no hablo de, ni con esta persona hace años por decisión propia. No me interesa emocionalmente ni económicamente... vaya casualidad el que utiliza este momento para seguir con este circo cuando ni lo mencioné. En vez de dejarme en paz, de dejarme crecer, el supuesto papá del año...", disparó con crudeza, mientras sumó: “Llámense a silencio. Es macabro lo que están haciendo”.

Ante esto, resaltó: "Sé perfectamente lo que viví y lo que me hizo sentir". Además, reiteró que no tiene ánimos de desmentir lo que expresó Biasotti en el recinto, sino que su energía está puesta en su desarrollo laboral y personal. Para Anna, que el contador haya desacreditado su relato y haya manifestado que son “recuerdos implantados”, fue la frase que terminó de sentenciar su postura. "La denuncia la hice yo. Si se meten, métanse conmigo y mis decisiones, nadie me tiene que estar cuidando", afirmó.

Anna del Boca | Instagram

La nueva vida de Anna del Boca

Aunque Anna del Boca reveló que no apeló la sentencia judicial por el desgaste propio de los procesos jurídicos de esta índole debido a que muchos de ellos quedan “archivados o en la nada”. Sin embargo, su poder de resiliencia la llevó a conformar lazos con allegados que se convirtieron en su red de contención y en el impulso para que ella pueda animarse a realizar proyectos laborales propios. “Tengo deseos de cerrar esta etapa. No me interesa, no me define, esta no es mi vida”, dijo.

Por su parte, también celebró contar con un compañero de vida desde hace ocho años. Aunque su noviazgo se mantiene en absoluta discreción, el joven acompañó desde la sombra los procesos judiciales y hasta contó sus deseos de formar su propia familia. “Tengo muy en claro los vínculos que quiero. Y la Anna del pasado y la Anna del futuro decide, ¿Yo Anna!”, sentenció.

Finalmente, Anna del Boca destacó el rol de su madre al escucharla cuando era una niña y no subestimar sus sentimientos: “Yo sé y lo juro. Yo tuve una mamá que me escuchó y perdió mucho por defenderme”. En medio de un conflicto que volvió a instalarse en la agenda pública, y a través de un mensaje firme, reafirmó su historia y destacó el acompañamiento de quienes la sostuvieron a lo largo de los años.

NB