La desopilante reacción de Ana del Boca al ver el beso de su mamá y Kennys Palacios en Gran Hermano

La figura de Andrea del Boca no pasa desapercibida en ningún momento dentro de la casa de Gran Hermano. Desde que ingresó, la actriz marcó una fuerte presencia escénica que generó visiones contrapuestas en lo que respecta a las dinámicas de la convivencia. Sin embargo, en las últimas horas, la reina de las telenovelas protagonizó un apasionante beso con Kennys Palacios, generando una desopilante reacción en su hija Anna del Boca.

Así fue el beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios

Desde muy chica, Andrea del Boca se muestra muy unida y compinche con su hija Anna Chiara del Boca. Tal es así que las redes sociales se convirtieron en una herramienta donde las artistas dejan plasmada su complicidad en eventos sociales, actividades recreativas o quehaceres de la vida cotidiana. No obstante, la presencia de la dramaturga en la casa de Gran Hermano generó que su nombre nuevamente cobre impulso en los medios.

Por esta razón, nada está sujeto a la privacidad y al azar. En las últimas horas, se la vio muy cercana a Kennys Palacios, sobre todo, desde que se anunció la noticia del fallecimiento del padre de Daniela de Lucía que impactó de lleno en el peluquero. El sacudón emocional fue tal que se la vio a la intérprete consolarlo y hasta brindarle palabras de aliento desplegando su espíritu maternal.

El análisis en el stream de Telefe, los panelistas se mostraron impactados con este acercamiento luego de recordar el icónico beso de Andrea con el amigo de Wanda Nara en el marco del denominado “chape tour”. En concreto, semanas atrás, del Boca le había enseñado a besar como se hace en las telenovelas. Así, frente a cámaras, la romántica puesta en escena quedó inmortalizada, hasta este sábado en el que la producción del ciclo digital del canal de las pelotas lo puso al aire bajo la atenta mirada de Anna Chiara.

La insólita reacción de Anna del Boca

Durante el arduo debate acerca de las impresiones sobre el rol de su mamá en la casa de Gran hermano, Ana Chiara no pudo ocultar su desopilante reacción al ver el apasionado beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios. “No sé qué decir, me dejó muda”, exclamó mientras intentaba ponerse debajo de la mesa en señal de vergüenza. “Estábamos hablando del sí… ahí prácticamente estamos hablando de sexo”, lanzó incrédula.

En ese instante, Mariano de la Canal, conocido popularmente como El fan de Wanda, explicó que el coiffeur tiene una relación cerrada con su novio y que está a un paso del altar. En paralelo, los panelistas no descartaron la posibilidad de que entre los dos concursantes de GH se trasgredan los límites de la convivencia y se encienden las llamas de la pasión.

Cabe destacar que, del Boca y Palacios se habían mostrado muy compinches el día en el que se concretó este beso de telenovelas, al punto tal que fue la misma actriz quien desafió al conductor del reality. “A vos Santiago [del Moro] te digo, no te podés perder esta dupla. Tenemos humor, mucho amor, mucho para dar, mucha intriga. Me gusta cocinar, así que me veo cocinando para toda la casa”. Acto seguido, Kennys sumó más picante a la cuestión: “Va a haber sexo, yo miento. Vamos a contar todos los secretos de Andrea del Boca, vamos a sacarle la careta a todos. Y vamos a ganar y a hacer show”.

De esta manera, sólo queda esperar a ver las estrategias de la mamá de Anna del Boca y Kennys Palacios para librarse de sus contrincantes, sumar humor a la estadía e intentar llegar a la gran final. En especial, sin olvidar la promesa que hicieron de sumar show y momentos inolvidables para los espectadores que están prendidos a esta Generación Dorada.

