Antonela Roccuzzo marcó tendencia con un vestido blanco sustentable: cuánto cuesta y de qué marca es

Antonela Roccuzzo volvió a captar todas las miradas con una serie de imágenes que rápidamente se viralizaron y la confirmaron, una vez más, como referente de moda internacional. En esta oportunidad, la esposa de Lionel Messi apostó por la monocromía blanca para anticipar las fiestas, con un estilismo que equilibró sofisticación, minimalismo y un fuerte mensaje ligado a la sustentabilidad.

Antonela Roccuzzo

El look elegido no solo destacó por su estética impecable, sino también por el concepto que lo acompaña. En un contexto donde la moda consciente gana cada vez más espacio, Antonela Roccuzzo demostró que es posible lucir elegante y actual sin resignar valores, apostando por prendas de calidad, atemporales.

El vestido que se robó todas las miradas

El protagonista del estilismo de Antonela Roccuzzo fue el vestido maxi HAYDEN, confeccionado en crepé blanco y pensado para ocasiones especiales. La pieza se distingue por su escote en V profundo, hombreras que aportan una estructura moderna, cintura fruncida que realza la silueta y una caída larga, fluida y holgada que suma movimiento y comodidad. El diseño logra un equilibrio entre lo clásico y lo audaz, ideal tanto para eventos nocturnos como para celebraciones de fin de año.

Antonela Roccuzzo

Uno de los datos que más llamó la atención fue su valor: el vestido se comercializa en la tienda online a un precio promocional de 92 dólares, cuando su valor regular ronda los 115. Un detalle no menor para las seguidoras de Antonela Roccuzzo, que celebraron la posibilidad de acceder a una prenda sofisticada sin que el lujo quede fuera de alcance.

La clave de la accesorización

El look de Antonela Roccuzzo se completó con joyas doradas de una reconocida joyería estadounidense: aros geométricos XL, collares de eslabones gruesos en doble hilera, pulseras y anillos contemporáneos que aportaron brillo y carácter sin caer en excesos. En cuanto al beauty look, la empresaria eligió un maquillaje sutil, con piel luminosa y labios rosados, y llevó el pelo suelto, liso y natural, reforzando la frescura del conjunto.

Antonela Roccuzzo

Más allá de la tendencia, hubo un gesto que terminó de darle profundidad al estilismo. Antonela Roccuzzo se sumó a la moda circular y anunció una iniciativa solidaria a través de sus redes sociales. La empresaria reveló que compartirá su armario en venta con un nuevo propósito: educación accesible para los niños, demostrando así que la moda también puede ser una herramienta de cambio.