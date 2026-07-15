Antonela Roccuzzo sorprendió con un look albiceleste en Argentina contra Inglaterra

Antonela Roccuzzo volvió a convertirse en una de las protagonistas fuera de la cancha durante el partido de la selección argentina contra Inglaterra en el Mundial 2026. En esta oportunidad, dijo presente junto a sus tres hijos en la ciudad de Atlanta, en lo que fue el triunfo por 2 a 1 de La Scaloneta para alentar a Lionel Messi.

Antonela Roccuzzo y sus tres hijos en Argentina contra Inglaterra.

El impactante look de Antonela Roccuzzo en Argentina contra Inglaterra

Como ya es habitual en cada una de sus apariciones mundialistas, Antonela Roccuzzo volvió a robarse todas las miradas con un look casual que combinó moda, comodidad y el espíritu futbolero que caracteriza sus estilismos. Fiel a su estilo, apostó por prendas versátiles y una estética relajada, demostrando una vez más por qué es considerada una de las principales referentes de moda del país.

Antonela Roccuzzo y su familia en Atlanta. (Foto: AFP)

Para la ocasión, la esposa de Lionel Messi eligió la camiseta titular de la selección argentina, al contrario con el diseño azul por el que optó el equipo dirigido por Lionel Scaloni. La empresaria la llevó en formato crop top, combinada con un pantalón sastrero blanco de corte amplio y tiro alto, una de las siluetas que marcan tendencia esta temporada. El diseño, de caída suelta y líneas rectas, aportó un aire relajado sin perder sofisticación.

Antonela Roccuzzo impactó con su look albiceleste.

Para completar el estilismo, sumó unas zapatillas al tono, reafirmando la tendencia de mezclar prendas de sastrería con calzado deportivo. El resultado fue un conjunto cómodo, moderno y perfecto para vivir una jornada de fútbol desde el palco, sin resignar estilo.

Con el cabello suelto y un maquillaje natural, Antonela Roccuzzo volvió a demostrar que los básicos bien combinados pueden convertirse en un look protagonista. Una vez más, encontró el equilibrio entre la estética futbolera y las tendencias de la temporada, consolidándose como una de las figuras más observadas fuera de la cancha durante el Mundial 2026.