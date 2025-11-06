Antonela Roccuzzo vende su ropa: los precios de sus mejores looks y el motivo detrás de esta decisión

Antonela Roccuzzo puso a la venta sus vestidos y prendas favoritas por una causa benéfica. A través de su cuenta de Instagram, la modelo e influencer contó que abrió las puertas de su armario para colaborar con la organización educativa Estudiar es Mejor.

Antonela Rocuzzo vende su ropa: los precios de sus mejores looks y el motivo detrás de esta decisión

Antonela Roccuzzo decidió abrir las puertas de su lujoso vestidor por una buena causa. La empresaria e influencer lanzó una venta exclusiva de sus prendas en la reconocida plataforma Vestiaire Collective, con el objetivo de recaudar fondos para la organización educativa Estudiar es Mejor, que promueve el acceso a la educación de niños en situación de vulnerabilidad.

“Por primera vez comparto mi armario en una venta exclusiva. Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo propósito: apoyar a @estudiaresmejor y su trabajo por una educación accesible para más niños”, expresó Antonela en un video publicado en su cuenta de Instagram.

En la página oficial de la venta, la describen como “modelo y filántropa que encarna el glamour sencillo”. Allí explican que las piezas provienen de sus armarios de Barcelona y Miami, e incluyen marcas de lujo como Alaïa, Gucci, Saint Laurent, Loewe, Balmain, Prada y Louis Vuitton. “Colaborar con Vestiaire Collective es una forma preciosa de dar a mis prendas y accesorios una segunda vida y, al mismo tiempo, apoyar a Estudiar es Mejor. Creo firmemente en el poder de la moda circular”, aseguró la rosarina.

Antonela Roccuzzo

Los precios de los mejores looks que vende Antonela Roccuzzo

Entre las piezas destacadas se encuentra una mini falda celeste de Balmain (289 euros) con botones dorados, un short de jean del mismo diseñador (252 euros), un bustier denim de Magda Butrym (205 euros) y una camisa blanca cropped de Prada (407 euros). También hay vestidos de Saint Laurent (452 euros) y Balmain (362 euros), además de un elegante maxivestido blanco de Cult Gaia (305 euros).

Así es la ropa que puso a la venta Antonela Roccuzzo

A esta selección se suman una mini falda de lana de Miu Miu (586 euros), un pantalón de lino de Alaïa (951 euros), un suéter rayado de Balmain (452 euros) y una chaqueta de tweed de Miu Miu (1.130 euros). Entre los accesorios, destacan las sandalias de cuero de Louis Vuitton (384 euros) y un modelo verde Revival del mismo diseñador (604 euros), que completan una colección donde cada prenda tiene una historia y, ahora, un fin solidario.

Con esta iniciativa, Antonela Roccuzzo combina su pasión por la moda con su costado solidario, demostrando que el estilo también puede ser una herramienta para generar impacto positivo.